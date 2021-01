Na zadnji dan starega leta potrdili 1752 okužb z novim koronavirusom

V četrtek so v Sloveniji opravili 4.073 PCR-testov in 4.841 hitrih antigenskih testov (HAT). Skupno torej 8.914 testiranj. Okužbo so skupno potrdili pri 1752 osebah. Pri PCR-testih je bil delež pozitivnih 35,3-odstoten, pri HAT pa 6,5-odstoten.

Zadnji dan leta 2020 so v Sloveniji skupno opravili 8.914 testiranj za novi koronavirus. Pozitivnih je bilo 1752 testov. Pozitivnih je bilo 1752 testov. FOTO: Aljoša Kravanja Po podatkih Sledilnika covid, je delež pozitivnih PCR testov znašal 35,3 odstotke. Od 4.073 testiranih je bilo pozitivnih namreč 1.437 testov. Pozitivnih je bilo tudi 6,5 odstotkov HAT testov. Opravili so jih 4.841, pozitivnih je bilo 315. Vračanje v Slovenijo: hitri testi na določenih mejnih prehodih Kot je sporočila vlada, se na mejnih prehodih od 2. januarja 2021 uvaja testiranje s hitrim antigenskim testom na določenih mejnih prehodih. Če oseba, ki prihaja iz rdeče države in vstopa na zunanji schengenski meji, ob vstopu pa ne predloži negativnega testa PCR ali ne sodi v nobeno od 12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom. Ti mejni prehodi so: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter mejni prehodi Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi ter Jelšane. Osebe, ki opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen, bodo lahko vstopile brez napotitve v karanteno na domu. Osebam, ki testiranja s hitrim antigenskim testom ne bodo opravile oziroma je pri njih rezultat testiranja pozitiven, se vstop zavrne, če gre za državljana tretje države na nenujnem potovanju. Ostalim osebam, katerih rezultat testiranja bo pozitiven ali se ne bodo želele testirati, se bo vstop dovolil, s tem da bodo napoteni v karanteno na domu.