Potrdili 19 novih okužb, eno osebo odpustili iz bolnišnice

Vsi stanovalci sicer ostajajo v karanteni, to pomeni, da so v svojih sobah. Prav tako je v karanteni še vedno 11 zaposlenih, med njimi vsi okuženi zaposleni in zunanji sodelavec.

Znani so novi uradni podatki glede testiranja na covid-19 za torek. Opravili so 1112 testiranj in ob tem potrdili 19 novih okužb. Hospitaliziranih je 16 oseb, ena je na oddelku za intenzivno nego, eno pa so odpustili iz bolnišnice.

Ob koncu tedna so opravili drugo testiranje vseh stanovalcev in zaposlenih, od petka so odkrili še tri nove okužbe, dve pri stanovalcih in eno pri zaposlenem. Po besedah direktorja doma Martina Kopatinanaj bi zanje epidemiologi menili, da so bili okuženi že prej, vendar je bil prvi test negativen.

Kopatin je povedal še, da so uspeli pridobiti pomoč petih študentov, trije med njimi so študenti medicine, dva pa zdravstvene nege. Ker so iz drugih delov Slovenije, so jih nastanili v bližnjem dijaškem domu.

V centru Pristan bodo testiranje opravili vsaj še enkrat, predvidoma bodo ob koncu tedna ponovno testirali vse stanovalce in zaposlene ter zunanje sodelavce.