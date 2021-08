V Sloveniji so v petek potrdili 264 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 1869 PCR-testiranj in 44217 HAT-testiranj. To pomeni, da delež pozitivnih testov znaša 14,1 odstotka. Po podatkih NIJZ je aktivnih primerov v državi trenutno 2114. Povprečje v zadnjih sedmih dneh je 180 okužb.