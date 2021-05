Potrdili 288 novih okužb z novim koronavirusom

V četrtek so v Sloveniji potrdili 288 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 3585 PCR-testov, kar pomeni, da delež pozitivnih testov znaša osem odstotkov. Umrli so štirje covidni bolniki, 78 oseb potrebuje intenzivno nego. Novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bo sodeloval minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, bomo ob 11.30 uri spremljali v živo.

Kot kažejo podatki Vlade RS, so v Sloveniji v četrtek opravili 3585 PCR-testov in potrdili 288 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša osem odstotkov. Opravili so tudi 33.625 HAT-testov. Trenutno je v državi aktivnih 4613 primerov okužbe z novim koronavirusom. Umrli so štirje covidni bolniki. 252 oseb je v bolnišnici, 78 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj se je skupno cepilo 25.000 oseb.

