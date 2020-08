Potrdili 38 novih primerov okužbe, ena oseba umrla

Novi podatki, ki jih je vlada objavila na Twitterju, kažejo, da imamo v Sloveniji na novo 38 potrjenih okužb s covid-19 in da je ena oseba umrla. Včeraj so opravili 1096 testov. V bolnišnici se zdravi 18 oseb, nihče ni na oddelku za intenzivno zdravljenje. Ena oseba je lahko zapustila bolnišnico.

Po podatkih sledilnika covid-19 so največ okužb znova potrdili v Ljubljani (9), sledijo Trebnje (3), Celje (2), Velenje (2), Gornja Radgona (2) in Vrhnika (2). Po eno pa Grosuplje, Šentjur, Lukovica, Lendava, Vodice, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Mirna, Muta, Rogaška Slatina, Štore, Brežice, Dravograd, Grad, Izola, Laško, Poljčane in Škocjan.

V Hrastniku okužbi pri delavkah v DSO

V sredo je bilo v Hrastniku odvzetih 26 brisov, včeraj dva. Od vseh odvzetih brisov jih je bilo 21 odvzetih v Domu starejših Hrastnik, in sicer pri zaposlenih. Okužba je bila potrjena pri dveh delavkah (ena v sredo in ena včeraj). Ena delavka pa je z včerajšnjim dnem uradno ozdravljena. Na občini še čakajo na najnovejše podatke o ozdravljenih stanovalcih, znani bodo v naslednjih dneh. Vsi brisi, ki so bili odvzeti izven doma, so bili negativni.

Ker pa so se podatki občine razlikovali od uradnih, saj Hrastnik včeraj ni bil naveden med mesti z novimi okužbami, so se za pojasnilo obrnili na NIJZ, s kjer so jim sporočili, da osebe, ki imajo potrjeno okužbo (v primeru Hrastnika dve delavki), razvrščajo glede na stalno prebivališče. V omenjenem primeru delavki stalnega prebivališča nimata v občini Hrastnik.