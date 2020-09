PRENOS V ŽIVO: Potrdili 41 novih primerov, na intenzivni negi ena oseba manj

V ponedeljek, na zadnji avgustovski dan, je bilo opravljenih 1415 testiranj na covid-19, pozitivnih je bilo 41 oseb. V bolnišnicah se na današnji dan zdravi 25 obolelih, pri tem se dva nahajata na intenzivnem oddelku, trije pa so bolnišnico zapustili. Smrtnih žrtev ni bilo. Aktivnih primerov v državi je tako trenutno 468, skupno pa smo opravili 158.871 testiranj.

Največ, in sicer pet primerov, so znova potrdili v Ljubljani. Štiri so potrdili v Rogaški Slatini, tri v Celju in Murski Soboti, po dve v Mariboru, Sevnici in Krškem, po eno pa v Novem mestu, Šentjurju, Tržiču, Lendavi, Črnomlju, Brežicah, Domžalah, Ilirski Bistrici, Slovenski Bistrici, Vrhniki, Ankaranu, Preboldu, Semiču, Moravskih Toplicah, Nazarjah, Ormožu, Postojni, Taboru, Turniščah in Račah.

Po starostnih skupinah so največ okužb potrdili pri tistih, starih med 35 in 44 let, in sicer 10, devet pa pri tistih med 45 in 54 let. Pet okužb so potrdili pri mladih med 25 in 34 let, štiri pri 5-14 let, tri pa pri 15-24 let. Eno okužbo so potrdili pri otroku, mlajšem od štirih let. V starostni skupini 55-64 let so medtem potrdili štiri okužbe, dve v starostni skupini 65-74 let in tri v starostni skupini 75-84 let.

Kot je na tiskovni konferenci ob 11. uri povedal vladni govorec Jelko Kacin, je bilo ugotovljeno da je uvoženih primerov pet – po eden iz Hrvaške, Rusije in Avstrije, dva pa iz BiH. Lokalnih virov je 16, neznanih je še 13, sedem pa jih je v epidemiološkem poizvedovanju.

Večji otroci in najstniki lahko okužbo širijo dosti pogosteje, kot smo sprva mislili, je povedala dr. med. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana. Zavedati se je treba tudi, da čeprav otroci praviloma prebolevajo bolezen v blažji obliki, še vedno lahko virus prenesejo na druge družinske člane. "Pomembno je, da se v šolah držijo priporočil – nošnja mask, razkuževanje in vzdrževanje distance v razredu. Zavedati se je potrebno, da so to zaprte skupnosti, zato če se tu pojavi okužba, obstaja veliko večja možnost širjenja. Ključno je tudi, da starši v šolo pošiljajo le zdrave otroke,"je poudarila Logarjeva. Kot je poudarila, ne gre le za posameznika in njegove pravice, temveč za skupnost, ki jo je treba ohraniti zdravo. "Če otroku pravilno razložimo, zakaj so maske potrebne, ni tveganja za psihološke posledice. Otroci so zelo učljivi in prilagodljivi,"je povedala. Opozorila je tudi, da se pri otrocih tudi po blažji obliki bolezni lahko pojavi Kawasakijeva bolezen.

Prim. dr. Polonca Truden Dobrin iz NIJZ, strokovnjakinja za področje mladine in zdravje otrok, je dejala, da se moramo veseliti, da so se otroci lahko vrnili v šole, kar smo si želeli celo pomlad. Ob vrnitvi so pomembni ukrepi na osebni ravni (umivanje in razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask, fizična distanca), Truden Dobrinova pa je poudarila, da maska ujame drobne kapljice, ki se širijo, ko govorimo, pojemo ali vpijemo:"Če vsi nosimo maske, ščitimo eden drugega."