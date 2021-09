Potrdili 666 novih okužb

Potem ko so v torek potrdili kar 764 novih okužb, so jih v sredo slabih sto manj - odkrili so jih 666. Opravili so 3611 PCR-testov, delež pozitivnih tako znaša kar 18,4 odstotka. Povedano drugače: pozitiven je skoraj vsak peti test.

V sredo so opravili tudi 20.368 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 6045 aktivnih primerov okužbe. Povprečje okužb za zadnjih sedem dni pa znaša 491, kar je 23 več kot dan prej.

14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev je z včerajšnjih 270 narasla na 273. Slovenija po kriterijih ECDC tako ostaja v rdeči fazi, a nam že grozi tudi temno rdeča. Dosegli jo bomo, ko se bo 14-dnevna pojavnost povzpela na 500. Po napovedih Instituta Jožef Stefan (IJS) se bo to zgodilo že čez dva tedna.