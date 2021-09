Potrdili 741 novih okužb

Včeraj so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili 741 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 3748 PCR-testov in 36825 HAT-testov. Odstotek pozitivnih testov je bil v petek za 1,4 odstotne točke višji kot dan pred tem.