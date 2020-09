Potrdili 99 primerov, od danes karantena traja 10 dni

V četrtek, 10. septembra, smo prvič po 4. marcu, ko smo potrdili prvi primer novega koronavirusa v državi, potrdili več kot 100 novih primerov, in sicer 108. Dan pozneje so pristojni potrdili 105 okužb, opravili pa tudi rekordno število testiranj, kar 3191. Aktivno okuženih v državi je trenutno tako 837.

Prvi dan vikenda pa so pristojni pri nas opravili 1793 testov in s tem potrdili 99 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 5,52-odstoten. V bolnišnici je zaradi covida-19 na današnji dan 33 ljudi, sedem jih je na intenzivni enoti. Umrl ni nihče.

Podatki sledilnika in vladni podatki se razlikujejo v številu hospitalizacij, s tem, da vladni podatki veljajo za 12. september, podatki sledilnika pa pri hospitalizacijah za današnji dan.

Največ novih primerov (18) so potrdili v Mariboru, ki se spopada z okužbami v največjem starostnem domu v državi, Domu Danice Vogrinec. Sledijo Ljubljana z 18 primeri, Braslovče s sedmimi, Pivka s šestimi, Žalec s petimi, Ilirska Bistrica s štirimi in Radovljica s tremi. Dve okužbi so potrdili pri tujih državljanih in v občinah Slovenska Bistrica, Puconci, Tabor, Postojna, Slovenske Konjice in Sveta Ana. Ostale okužbe so razpršene še po 23 občinah po državi.

Vse od danes naprej odrejene karantene bodo trajale 10 dni

Vlada je spremembe spremembe odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti države sprejela na četrtkovi seji.

"Strokovna skupina je zavzela stališče, da se obdobje odrejene karantene po vstopu v Slovenijo na meji opredeli kot 10-dnevna karantena, ki po zaključku ne potrebuje testiranja in velja enotno za prav vse ob prehodu meje," je odločitev vlade v četrtek pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.