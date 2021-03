Južnoafriško različico virusa potrdili pri osebi, ki ni bila v tujini

V tokratnem presejalnem obdobju so med 577 vzorci odkrili 55 vzorcev z mutacijo, značilno za angleško različico. Pri njih bodo v naslednjem tednu določili celoten genom virusa in s tem potrdili ali ovrgli prisotnost angleške različice.

Kot so v sporočilu zapisali na spletni strani, je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v osmo presejalno sekvenciranje virusnih različic novega koronavirusa vključil 577 vzorcev, ki so bili odvzeti med 15. in 21. februarjem.

Sicer se delež potrjenih okužb z angleško različico virusa povečuje. Doslej so po njihovih navedbah to različico potrdili pri skupno 49 osebah, pri čemer jih je deset imelo jasno epidemiološko anamnezo za potencialni vnos angleške različice v Slovenijo, ostali pa ne – ti so se z angleško različico verjetno okužili v Sloveniji, so navedli.

Že v prejšnjem presejalnem obdobju so na inštitutu našli en vzorec z mutacijama, značilnima za južnoafriško različico, ki so ga v tem tednu tudi potrdili kot južnoafriško različico. Gre za osebo, ki nima epidemiološke indikacije o potovanju v tujino. Pri osmem presejalnem sekvenciranju pa so odkrili še dodaten vzorec z obema ključnima mutacijama, ki bo potrjen ali ovržen naslednji teden, so pojasnili.

V štirih vzorcih iz osrednje Slovenije pa so po njihovih navedbah potrdili tudi genetsko različico B1.525 oziroma t. i. nigerijsko različico, ki je sicer najbolj razširjena na Danskem, v Združenem kraljestvu, Nigeriji in ZDA.