Potrdili naj bi najvišje število okužb doslej: vsaj 3450

Po neuradnih podatkih RTV Slovenija so včeraj potrdili najvišje število okužb doslej. V torek bi naj bilo potrjenih več kot 3450 okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. 3000 okužb z novim koronavirusom smo sicer presegli tudi prejšnji torek. Največje doslej potrjeno število okužb je bilo 5. januarja 2021, in sicer 3428 okužb.

Intenzivne enote polne

Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so se na včerajšnjem sestanku dogovorili, da bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe. Hkrati bodo bolnišnice povečale številno navadnih in intenzivnih postelj. Koordinator covidnih bolnišničnih postelj Robert Carotta svari pred zlomom zdravstva, zato je naklonjen zaprtju države.

"Če se bodo takšni trendi nadaljevali, zdravstvo ne bo več zmoglo in od tega nismo več daleč," opozarja Carotta. Zaradi izjemno resne situacije lahko po njegovih besedah v Sloveniji doživimo scenarij iz italijanskega Bergama v začetku lanskega leta. Zaradi grožnje zloma zdravstvenega sistema ob slabih epidemioloških napovedih in nezadostni precepljenosti je Carotta naklonjen popolnemu zaprtju države.