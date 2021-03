Potrdili novih 1080 okužb

Na včerajšnji dan je bilo hospitaliziranih 526 oseb s covidom-19, 111 se jih je zdravilo na oddelkih za intenzivno terapijo.

V ponedeljek je bilo v Sloveniji opravljenih tudi 47.035 hitrih antigenskih testiranj, a podatkov o pozitivnih ni, saj se potrjujejo s PCR-testi.

Na današnji dan je po podatkih Sledilnika covid-19 aktivnih 12.585 primerov okužbe.

Le še dva dni nas sicer ločita od popolnega zaprtja države, ki bo trajalo do vključno 11. aprila. S tem je vlada sledila stroki, ki meni, da je to edini način za zajezitev širjenja okužb. Vrtci in šole bodo znova zaprli svoja vrata, gibanje je omejeno, združevanje pa znova prepovedano, zaustavila se bo večina storitvenih dejavnosti.