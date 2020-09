Potrdili 25 novih primerov, v karanteni dva oddelka OŠ Koseze

V karanteni dva oddelka OŠ Koseze

Kot je razbrati na spletni strani ljubljanske osnovne šole Koseze, sta zaradi primerov novega koronavirusa v karanteni dva oddelka, in sicer oddelek razredne in oddelek predmetne stopnje. Na daljavo se bodo šolali do 15. septembra, ukrep pa ne velja za sorojence.

Seznam šol in vrtcev, na katerih so potrdili primere, se sicer iz dneva v dan daljša, to pa povzroča tudi vedno večje organizacijske probleme. Razredi, kjer so potrdili okužbe, praviloma ostajajo doma in pouk nadaljujejo od doma, prostore pa temeljito razkužijo.