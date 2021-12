Potrdili spremembe: digitalno potrdilo veljavno le še 270 dni

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je dejal, da imamo danes v bolnišnicah 235 bolnikov na intenzivni terapiji, 83 odstotkov je necepljenih. Med 817 pacienti na navadnih oddelkih pa je necepljenih 71 odstotkov. "Če bi bili danes ustrezno precepljeni, bi imeli v enotah intenzivne terapije med 40 in 70 hospitaliziranih, v bolnišnicah pa dobrih 200 do 300 covidnih bolnikov," je še enkrat pozval vse, naj se odločijo za cepljenje.

"Ne iščimo več izgovorov, temveč zaupajmo stroki, ki je že ves čas epidemija jasna in enoglasna. Vsako drugo razlaganje stroke je napačno razumljeno ali napačno povzeto," je dodal.

200 zobozdravnikov pripravljenih pomagati v cepilnih centrih in na testirnih točkah

V okviru mobilizacije zdravstvenega kadra so številni zobozdravniki in zdravniki izven svojega rednega dela ponudili pomoč kolegom na najbolj obremenjenih deloviščih. Več kot 200 zobozdravnikov je izrazilo pripravljenost, da se vključijo v delo v cepilnih centrih in na točkah za jemanje brisov, so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS).

"Še posebej bo ta pomoč dobrodošla v prihodnjem tednu, ko bodo od 19. do 23. decembra 2021 pod sloganom Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto' po celi Sloveniji potekali Dnevi cepljenja," so dodali.