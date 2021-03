Potrdili svežo cepilno strategijo: Prednost pri cepljenju bodo imeli vsi starejši od 50 let

Vlada je po koncu seje, kjer je pretresala protikoronske ukrepe, sporočila, da je dopolnila tudi cepilno strategijo, ki bo veljala s prvim aprilom. Pred zaposlenimi v kritični infrastrukturi bodo imeli po novem prednost starejši od 60, nato pa starejši od 50 let, je povedal Jelko Kacin.

V torek smo poročali (takrat še neuradno), da bo vlada danes odločala tudi o dopolnitvi cepilne strategije, tako da bi prednost pred zaposlenimi v kritični infrastrukturi dali trenutno najbolj ogroženim – starejšim od 50 let.

Vlada je tako danes obravnavala in tudi sprejela predlog spremenjene strategije cepljenja proti covidu-19, ki bo veljala s prvim aprilom. V skladu s to bodo po novem prioritetna skupina za cepljenje najprej starejši od 60, nato pa starejši od 50 let. To je že dopoldne napovedal koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin, ki je obiskal cepilno mesto v Kranju. V tem tednu končujejo cepljenje starejših od 75 let, je povedal.

Ob tem je opozoril, da bodo lahko uresničevali strategijo le, če bo dobavljenih dovolj cepiv, pri čemer so v tem trenutku najbolj problematične dobave cepiva AstraZenece. Imajo pa po Kacinovih besedah zagotovilo, da bo proti koncu aprila v Slovenijo prišla prva pošiljka cepiva Johnson & Johnson ter da bo do konca junija prišlo v državo več kot 250.000 odmerkov tega cepiva, pri katerem za zaščito zadošča le en odmerek. Glede na to je po njegovem mnenju tudi realna napoved, da bi do poletja precepili 1,7 milijona ljudi oziroma 70 odstotkov prebivalstva, kar je vso odraslo populacijo. "Če načrtovane dobave ne bodo obrodile sadov, delamo tudi na vzporednih dobavah," je izpostavil.

Ob tem je dodal, da bo delež precepljenosti odvisen tudi od odločitve vsakega posameznika. "Dokler ljudje niso toliko osveščeni, da se zavedajo, da gre za njihovo zdravje in zdravje njihovih bližnjih, potem tudi država ne more narediti nobenih čudežev," je dejal. Pojasnil je, da na ravni EU iščejo možnosti, da bi 10 milijonov odmerkov, ki so rezervirani pri Pfizerju za zadnje četrtletje tega leta, aktivirali že v drugem četrtletju in ga pravično razdelili. Sloveniji bi to v tem času prineslo med 35.000 in 45.000 dodatnih odmerkov.

"Vlada bo naredila vse, da zagotovi potrebne količine za celotno odraslo populacijo," je zatrdil Kacin. Po njegovih navedbah je Slovenija doslej naročila sedem milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19, saj računajo tudi na cepljenje jeseni, ko bomo verjetno potrebovali cepiva proti novim različicam virusa. Pri cepljenju imajo tako prednost najbolj ogrožene kategorije prebivalstva, to so zlasti starejši. V tem tednu končujejo cepljenje starejših od 75 let, v prihodnjem želijo nadaljevati cepljenje starejših od 70 let. Glede na to, da bodo umaknili starostno omejitev za uporabo cepiva AstraZenece, bodo to cepivo v prihodnjem tednu začeli prioritetno uporabljati za starejše državljane. "Do konca tedna bomo počakali, da se lahko cepijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še vedno razmišljajo o tem, ali se cepiti. Potem bo cepivo AstraZenece prišlo na vrsto za starejše, da jih čim prej cepijo in zaščitijo," je napovedal. Dejal je tudi, da bo Slovenija imela v začetku aprila dovolj cepiv, da bi lahko cepili tudi starejše od 50 let.

AstraZeneca je problem in je katastrofa za tiste države, ki so naročale samo cepivo tega proizvajalca. Slovenija je k sreči naročala cepiva vseh možnih proizvajalcev. —Jelko Kacin

Zdravstveni dom Kranj in kranjsko cepilno mesto, ki se je ta teden preselilo v tamkajšnjo vojašnico, je Kacin označil za primer dobre prakse. Pohvalila ga je tudi epidemiologinja z območne enote NIJZ Irena Grmek Košnik. "To cepilno mesto omogoča zelo veliko pretočnost, omogočene so razdalje, tako da se ljudje ne okužijo. Tudi sprejem je zelo prijazen," je navedla. Grmek Košnikova je nadaljevala, da so vsa cepiva varna,"zato ljudi pozivam, naj pridejo na cepljenje, ko jih pokličemo, da so na vrsti". "Cepljenje in striktno upoštevanje ukrepov sta edini rešitvi," je izpostavila. Ob tem je opozorila, da se širi angleški sev, ki je bolj kužen, zadnje študije pa pričajo tudi o tem, da povzroča težji potek bolezni in tudi višjo umrljivost. Cepiva dajejo odpornost tudi proti tej različici, odporni pa naj bi bili tudi prebolevniki, je pojasnila. Vodja zdravstvene nege v Zdravstvenem domu Kranj Jože Prestor pa jo je dopolnil, da naj pacienti ob prijavi podajo pravilne kontaktne podatke. "Imamo nekaj organizacijskih težav, ker ko želimo stopiti v kontakt z osebo, ki je na vrsti za cepljenje, ugotovimo, da nimamo prave telefonske številke ali podobno," je izpostavil Prestor.