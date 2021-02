Potrdilo o prebolelosti bi lahko bilo plačljivo, kako pa je zdaj s hitrimi testi?

Mnogi se medtem odločajo tudi za samoplačniško hitro testiranje. V katerih zdravstvenih domovih ga ponujajo brezplačno in kje je za test in potrdilo o rezultatu treba plačati?

V Mariboru, Kranju in na Ravnah na Koroškem hitri test stane 20 evrov, v Novem mestu, Murski Soboti in Slovenski Bistrici 15, v Tolminu je cena precej višja – hitro testiranje stane 35 evrov, v Trbovljah pa 25. Medtem denimo v prestolnici brezplačno hitro testiranje sploh ni na voljo.

Precepljenost v Sloveniji: po podatkih NIJZ je bilo do včeraj v register vpisanih 63.378 oseb, ki so bile cepljene s prvim odmerkom, in 45.450 cepljenih z obema odmerkoma.

Glede testiranja velja enako za tiste, ki so covid-19 že preboleli, a bodo morali to dokazati s pozitivnim izvidom testa PCR ali hitrega antigenskega testa, ki je starejši od 21 dni in mlajši od pol leta. Če takega rezultata oseba nima, lahko dobi potrdilo o preboleli okužbi pri svojem osebnem zdravniku. Kako pa sploh priti do potrdila?

Testirati pa se od ponedeljka ne bo treba več tistim, ki so že cepljeni z dvema odmerkoma cepiva. Pri tem pa mora od drugega odmerka za cepljene s Pfizerjevim cepivom miniti sedem dni, pri cepljenih s cepivom Moderne 14 dni, za tiste, ki so se cepili s cepivom AstraZenece, pa se ta čas podaljša na 21 dni.

Družinska zdravnica Sonja Ukmar denimo že od včeraj prejema številna elektronska sporočila in klice svojih pacientov, ki potrebujejo potrdilo. "Danes sem gotovo napisala že 15 tovrstnih potrdil na osnovi izvidov pozitivnega testa za novi koronavirus" razlaga. "Že sinoči so začela prihajati e-sporočila in klici, tako da bo tega verjetno kar veliko."

Testirati se ne bo (več) treba osebam, ki so že cepljene z dvema odmerkoma cepiva. Od drugega odmerka mora sicer miniti sedem, 14 oziroma 21 dni (odvisno od cepiva). Prav tako se ne bo treba testirati osebam, ki so v zadnjih šestih mesecih prebolele covid-19. "Tudi za te osebe ocenjujemo, da so zaščitene pred ponovnim obolenjem," pravi sekretarka Magajnetova. To lahko dokazujejo s hitrim antigenskim ali PCR-testom, ki je bil narejen ob prepoznavi bolezni, star pa mora biti najmanj 21 dni oziroma največ šest mesecev.

Enotnega obrazca zdravniki za zdaj še nimajo, tako da uporabljajo predvsem dokumentacijo o pozitivnih testih. "Jaz izdam potrdilo na osnovi dokumentacije, na osnovi pozitivnega testa, ki je zaveden v sistemu in ki se ga da natisniti," pravi sogovornica. A težava se po njenih besedah pojavi pri tistih osebah, ki so bile v tesnem stiku s potrjeno okuženim, pa same niso bile testirane oziroma niso kazale znakov okužbe.

Ukmarjeva se ob tem sprašuje, ali so takšni potemtakem upravičeni do potrdila ali je morda potrebna določitev protiteles v krvi, da se vidi, ali je oseba prebolela covid-19 ali ne.

In kaj odgovarjajo na pristojnem ministrstvu?

"Če je v družini zbolelo več oseb, je zdravnik pri obolelih lahko postavil diagnozo na podlagi klinične slike in epidemiološke povezave, zato v tem primeru zadostuje tudi potrdilo zdravnika, da je ta oseba v zadnjih šestih mesecih prebolela covid-19 in zato testiranje ni potrebno," je na današnji vladni novinarski konferenci dejala država sekretarka na Ministrstvu RS za zdravje (MZ) Marija Magajne.

Za zdaj se pristojni o tem, ali bi take privilegije imeli tudi tisti, ki imajo potrdilo o protitelesih v krvi, še dogovarjajo. "Kar se tiče protiteles, lahko rečemo samo to, da o tem še ni dokončne odločitve," je dodala sekretarka. Pri takih osebah je namreč težje določiti, kdaj so okužbo prebolele, zato tudi ni jasno, do kdaj so lahko imune. "Protitelesa po navadi ocenjujemo dvakrat v enem časovnem obdobju – tako se vidi, kakšen je nivo prvič in kakšen je drugič. In na podlagi tega lahko sklepamo, kdaj je oseba bolezen prebolela ali jo še preboleva," pa pravi direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje Štefka Zaviršek.