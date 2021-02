Zakaj pozitiven test na protitelesa ne šteje kot dokazilo o prebolelosti?

"Mož moje hčerke je bil pozitiven na testu in bolan, potem smo zboleli vsi doma z enakimi simptomi (prehlad z izgubo vonja in okusa, slabost, bolečine v mišicah, sklepih). Ni bilo nič hujšega in zato nismo hoteli po nepotrebnem še dodatno obremenjevati zdravstvenega sistema in nismo šli ne na testiranje ne k zdravnici. Hči je bila na čakanju, z možem sva upokojena, tako da smo lahko vsi (in tudi smo) samoiniciativno upoštevali karanteno,"nam je zaupala bralka, ki se sprašuje, zakaj potrdilo o prisotnosti protiteles na covid-19 ne zadostuje kot dokazilo o prebolelosti. Njena hči se je namreč samoplačniško testirala, po prisotnosti protiteles sodeč, pa je tudi ona covid-19 nedvomno prebolela.

Zakaj torej zdravnica hčerki bralke ne more napisati potrdila oziroma zakaj potrdilo o prisotnosti protiteles na Sars-CoV-2 ne šteje kot dokazilo o prebolelosti? Redno hitro testiranje ni več obvezno za tiste, ki so covid že preboleli, to pa lahko dokažejo z izvidom PCR ali hitrega testa, ki je starejši od 21 dni in mlajši od pol leta. Veljavna sta tudi potrdilo zdravnika o prebolelem covidu in potrdilo o dveh odmerkih cepiva, ko je od drugega odmerka minilo sedem, 14 ali 21 dni (odvisno od cepiva).