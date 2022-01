Potrditveni PCR-test ob asimptomatski okužbi na Otoku ne bo več potreben

Vlada je prepričana, da so hitri testi "zelo učinkoviti" in pomembno vplivajo na omejevanje okužb v državi. Britanski premier Boris Johnson je v torek napovedal, da bodo določene ključne delavce v nekaterih panogah testirali dnevno. Gre za okoli 100.000 ljudi, ki so med drugim zaposleni v proizvodnji hrane in transportu.

Zaradi pandemije odpoved pustne povorke v Riu de Janeiru

V Riu de Janeiru so zaradi koronavirusne različice omikron že drugič zapored odpovedali svetovno znani pustni karneval po ulicah mesta. Za to so se odločili, ker ni mogoče nadzorovati vstopa na karneval in izpolnjevanja drugih protikoronkih ukrepov, je v torek sporočil župan Eduardo Paes po srečanju s predstavniki nastopajočih skupin.

Zadnji karneval v Riu je leta 2020 na ulice privabil več kot tri milijone ljudi. Še vedno nameravajo izvesti parado na stadionu Sambodrom, ki bo februarja in marca, je še sporočil župan. Stadion Sambodrom lahko sprejme do 70.000 ljudi in oblastem omogoča lažji nadzor nad obiskovalci.

Po uradnih podatkih so okužbo z novim koronavirusom v Braziliji doslej potrdili pri več kot 22 milijonih ljudi. Zelo nalezljiva različica omikron je ob božiču in novem letu, ko so se ljudje več družili, znova poskrbela za porast okužb. Vseeno za zdaj ne beležijo bistvenega povečanja števila smrti ali hospitaliziranih zaradi covida-19. V Braziliji je proti covidu-19 polno cepljenih skoraj 70 odstotkov prebivalcev.