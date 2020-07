Potrjena okužba v kanalskem vrtcu: v karanteni več kot 20 otrok in zaposlenih

"Včeraj zvečer smo bili obveščeni o prvi oboleli osebi med našimi strokovnimi delavkami v vrtcu," so zapisali v vodstvu Vrtca pri OŠ Kanal. Staršem sporočajo, da skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vsi otroci, ki so bili minuli petek vključeni v konkretno skupino, takoj nastopijo karanteno. Starši teh otrok bodo prejeli tudi pošto NIJZ z navodili in tabelo za beleženje zdravstvenega stanja otrok.

Karantena je odrejena tudi nekaterim zaposlenim. Za ostale otroke, ki niso bili v stiku z okuženo strokovno delavko, pa ostaja vrtec odprt.