V soboto potrjeni dve okužbi s koronavirusom, ena oseba umrla

V soboto so v Sloveniji opravili 304 testiranja in potrdili dve okužbi z novim koronavirusom, umrla je ena oseba s covidom-19, je vlada sporočila prek Twitterja . Bolnišnično obravnavo potrebuje 24 bolnikov s covidom-19, od tega so trije na intenzivni negi. Iz bolnišnic v soboto niso odpustili nobene osebe.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so doslej v Sloveniji potrdili 2249 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 127 bolnikov s covidom-19.

Aktivnih primerov okužb v državi je 167. Število dnevno potrjenih okužb v avgustu ni preseglo 20.

Negovalka DSO Novo mesto zbolela po dopustu v Franciji

Kot so v soboto zvečer poročali v oddaji 24UR, je okužena negovalka iz novomeškega doma za starejše koronavirus najverjetneje prinesla iz dopusta v Franciji. V ponedeljek se je vrnila na delo, znake bolezni covid-19 pa je opazila v sredo, ko je predčasno odšla domov.

Dvanajst delavk, ki so bile z okuženo v stiku, je ostalo doma, oddelek, na katerem je sodelavka delala, pa so spremenili v sivo cono. Dom je do nadaljnjega zaprt za vse obiskovalce, je pojasnila direktorica doma Milena Dular. Po njenih navedbah so takoj izvedli vse predvidene ukrepe.

Okužena je delala na negovalnem oddelku, kjer je 57 stanovalcev, neposredno v njeni izmeni pa so bile še tri sodelavke, je povedala Dularjeva. Trem sodelavkam, ki so bile z okuženo v tesnem stiku, so včeraj v dopoldanskih urah že odvzeli brise, na rezultate testiranj še čakajo.

Dularjeva je dejala še, da bi nove okužbe med osebjem predstavljale težavo, saj jim ga – ob odrejenih karantenah – že zdaj primanjkuje.

Na pomoč so poklicali sodelavce na dopustu in bližnje domove. Pomoč so že obljubile tudi nekatere zdravstvene ustanove.