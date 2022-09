Potrjeni 2402 okužbi z novim koronavirusom

V Sloveniji so ob 1021 PCR-testih in 7055 hitrih antigenskih testih potrdili 2402 okužbi z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 67 bolnikov, na intenzivni negi pa šest. Umrli so trije bolniki, okuženi s koronavirusom.

Skupno je bilo v sredo hospitaliziranih 179 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je pet več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v sredo s potrjeno okužbo skupno 13 bolnikov, eden več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1905, kar je 50 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1111, kar je 41 več kot dan prej. V Sloveniji so ob 1021 PCR-testih in 7055 hitrih antigenskih testih potrdili 2402 okužbi z novim koronavirusom. FOTO: Shutterstock Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno aktivnih 23.421 primerov okužb, kar je 851 več kot dan prej. Epidemična slika se v Slovenija slabša, a je stanje še vedno mogoče obvladati z razmeroma blagimi ukrepi, je dopoldne dejal vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel. Ob tem je vse, ki so starejši od 60 let, pozval k čimprejšnjemu cepljenju proti covidu-19.