Potrjenih 58 primerov omikrona. Poklukar: Med prazniki je ključno, da ostajamo v mehurčkih

Poklukar se je v Postojni zahvalil vsem, ki so se udeležili cepilne akcije Dnevi cepljenja. Ti bodo potekali do vključno četrtka. Cepilni centri so tako odprti od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa na eni lokaciji poteka tudi nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj.

Med njimi je tudi postojnski zdravstveni dom. Direktorica ZD Postojna Irena Vatovec je ob akciji dejala, da smo Slovenci pokazali, da znamo stopiti skupaj, saj se je v sklopu dnevov cepljenja pri njih cepilo nekaj čez 600 ljudi, od tega okoli 10 odstotkov s prvim odmerkom. Dodala je, da "vsak cepljeni šteje".

Nočni cepilni centri delujejo še v goriški, izolski, brežiški in celjski splošni bolnišnici, v zdravstvenih domovih (ZD) Sežana, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Maribor, pa tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in na Kliniki Golnik. V zasavski regiji vsako noč cepijo na drugi lokaciji. Poklukar je dejal, da je nad organiziranostjo cepilnih mest navdušen, pa tudi nad odzivom. "Cepljenje je ključen javnozdravstveni ukrep, zato vse prosim, da pristopite k cepljenju."

V popoldanski izjavi za medije še dejal, da je bilo v Sloveniji do sedaj potrjenih 58 primerov okužbe z novo različico koronavirusa. "Število okužb z omikronom raste in omikron je grožnja." "Kljub pandemični izčrpanosti ne popuščamo pri izvajanju ukrepov in ne popuščamo pri cepljenju," je dodal.