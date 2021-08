Inšpektorji v poostren nadzor izpolnjevanja pogoja PCT, pod drobnogledom tudi karantene

Kot je predstavnica zdravstvenega inšpektorata navedla na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19, so inšpekcijski organi med 19. julijem in 22. avgustom skupno opravili 12.831 nadzorov. Zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT so izdali 175 ukrepov, od tega 16 sankcij po zakonu o prekrških, 75 opozoril po istem zakonu ter 84 ostalih upravnih ukrepov. V zvezi z nadzorovanjem omenjenih pogojev pa napovedujejo tudi poostreno akcijo, ki jo bodo izvedli skupaj s Policijo, je pojasnila.

"Samo z dosledno osebno odgovornostjo lahko izboljšamo stanje in se s tem izognemo morebitnemu vnovičnemu zapiranju storitvenih in drugih dejavnosti ter ponovni omejitvi socialnih stikov, kar bi verjetno bilo za vse najtežje sprejemljivo. Če želimo imeti odprte gostilne, obiskovati gledališče in druge kulturne dogodke ter športne prireditve, potem je cepljenje oziroma upoštevanje pogojev PCT nujno," je poudarila.