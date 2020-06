'Vidi se, da vsi otroci doma niso imeli enakih pogojev'

"Vrgli smo se v vodo in plavali," zadnje tri mesece opiše Damjana Korošec, ravnateljica OŠ Nove Fužine v Ljubljani. Takšnih izkušenj do zdaj ni imela nobena slovenska šola, zato so se morali vsi skupaj sproti učiti in prilagajati novim okoliščinam. Sprva sta bila prisotna strah in negotovost z vseh strani – tako pri učiteljih kot pri učencih in starših. "Situacija, v kateri smo bili (in delno še vedno smo), je bila nenavadna, izredna in nepričakovana. Zato so bili taki tudi odzivi posameznikov in družbe na izzive, ki jih je situacija prinesla," dodaja Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

Kot ocenjujejo na Zavodu za šolstvo, so se v času izobraževanja na daljavo vse šole v Sloveniji zelo angažirale, zato menijo, da je bilo izobraževanje na daljavo v posebnih razmerah uspešno izvedeno. Trenutno poteka obširna raziskava v zvezi z izobraževanjem na daljavo, v katero so zajeti ravnatelji, učenci, dijaki in učitelji. Izsledke raziskave bodo na Zavodu za šolstvo predvidoma predstavili v začetku julija.

"V povezavi z rezultati raziskave in zbranimi podatki v času izobraževanja na daljavo bomo skupaj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravili izhodišča, ki jih bodo šole prejele do konca junija 2020. Pripravljamo pa tudi različne oblike usposabljanj za učitelje in ravnatelje, da bomo vsi skupaj še bolje pripravljeni v primeru ponovne potrebe po zapiranju oddelkov ali šol jeseni," nam je pojasnil Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo.