Pouk se nadaljuje v rdečih regijah, kjer so opravili testiranja

Testiranje naj bi danes še pred začetkom pouka organizirali v okoli 90 odstotkov vseh osnovnih šol v rdečih regijah. Kjer tega ne bodo mogli organizirati, bo pouk danes potekal na daljavo in se bodo otroci v šolske klopi vrnili šele v torek.

Testirati se bodo danes morali tudi zaposleni v vrtcih v rdečih regijah, po navodilu ministrstva za izobraževanje naj bodo testiranja organizirana tekom celega dne, da bo lahko potekalo varstvo vseh otrok.

V regijah, ki so zaradi slabše epidemiološke slike na črnem seznamu ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa – to so goriška, jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška, posavska in zasavska regija – pa bo po novem zagotovljeno nujno varstvo za otroke prvih treh razredov osnovnih šol, katerih oba starša ali starš samohranilec sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture. Tudi tisti zaposleni, ki bodo skrbeli za te otroke, bodo morali danes na testiranje.