V ljubljanski OŠ Franceta Bevka odredili 170 karanten

V Osnovni šoli Franceta Bevka za Bežigradom v Ljubljani zaradi okužbe z novim koronavirusom pri učiteljici in dveh učencih od danes poteka pouk na daljavo za otroke predmetne stopnje in četrtega razreda, je potrdila ravnateljica šole Barbara Kampjut. Odrejenih je bilo namreč kar 170 karanten, od tega osem učiteljem. Na Koroškem pa je v karanteni oddelek Vrtca Solzice in več razredov OŠ Mežica.

Ravnateljica Osnovne šole Franceta Bevka Barbara Kampjutje pojasnila, da je v soboto izvedela za okužbo ene od učiteljic in učenca, v nedeljo pa še za okužbo pri učenki. Po njenih besedah so imeli nesrečo, saj ravno okužena učiteljica poučuje veliko oddelkov, zaradi česar je prišlo do 170 rizičnih stikov, za katere je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) predlagal karanteno. V karanteni bo tudi osem učiteljev. Gre za učence šestih razredov ter posamične učence od drugega do devetega razreda. Ker gre za polovico otrok na šoli, so ministrstvu za izobraževanje predlagali, da se za otroke četrtega razreda (za vse je bila odrejena karantena) in za učence na predmetni stopnji organizira pouk na daljavo. Tako v šoli poteka pouk za učence prvega triletja in obeh oddelkov petega razreda. Ministrica Simona Kustec je po besedah ravnateljice njihovemu predlogu dala zeleno luč.

icon-expand Pouk ta teden za nekatere oddelke OŠ Franceta Bevka poteka na daljavo. FOTO: Dreamstime

Kompjutova je tudi povedala, da so vsi trije okuženi imeli simptome okužbe, zato so jih tudi napotili na testiranje. Od učiteljev, ki so v karanteni, ni nihče zbolel, pouk na daljavo pa že poteka normalno, je dodala. Potekal bo ta teden, saj se potem večini otrok odločba o karanteni zaključi. Če ne bo novih obolelih, ravnateljica upa, da se vrnejo v šolo. Po neuradnih informacijah STAje v karanteni pristalo toliko otrok in učiteljev, ker okužena učiteljica pri delu ni striktno uporabljala maske. A Kompjutova to zanika. "Po priporočilih NIJZ so lahko učitelji doslej v učilnici lahko sneli masko, če so bili od otrok oddaljeni vsaj dva metra. Ko so se otroku približali, so morali nadeti masko. A kljub temu so se na NIJZ odločili, da bodo vse dali preventivno v karanteno," je dejala ravnateljica šole. Šola je konec tedna vse starše v šoli obvestila o potrditvi okužbe, starše so tudi obveščali o načinu pouka. Po besedah Kampjutove je bilo mnogo staršev zaskrbljenih, a se ji jih je veliko tudi zahvalilo za korektno in hitro obveščanje. Sicer pa ni med starši ali učenci nobene panike, pouk tako v šoli kot na daljavo pa teče normalno.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje je bilo v četrtek z novim koronavirusom okuženih devet zaposlenih v vrtcih, 46 zaposlenih v osnovnih in sedem v srednjih šolah. Okužen je bil tudi en vrtčevski otrok, 55 osnovnošolcev in 23 srednješolcev.

V prejšnjem tednu je zaradi okužbe pouk potekal na daljavo tudi v podružnični šoli Kotlje, otroci so se danes vrnili v šole. Župan Raven na Koroškem Tomaž Roženpa je na Facebooku zapisal, da gre v karanteno oddelek Vrtca Solzice, saj so v nedeljo potrdili okužbo z novim koronavirusom pri strokovni delavki. V karanteno gre do vključno četrtka 24. septembra vseh 20 otrok in tri zaposlene.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke