Povečana dobava cepiv: v maju prihaja 450.000 odmerkov

V Slovenijo v prihodnjih dveh mesecih prihaja veliko cepiva. V maju skupaj približno 450.000 odmerkov, v juniju pa po besedah Jelka Kacina računamo na 700.000 doz. Ko bo cepiva dovolj, bodo prioritetne skupine odveč. Pospešek cepljenju pa pomeni dodatno reorganizacijo za cepilne centre. Pomoč sta jim ponudili tudi civilna zaščita in vojska. Slednja je dodaten cepilni center s petimi cepilnimi mesti vzpostavila tudi v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, a Zdravstveni dom Ljubljana za to okrepitev še ni zaprosil.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutna razlika med dobavljenimi in porabljenimi odmerki 161.000. Pristojni pravijo, da to ne pomeni, da cepivo ostaja. Nekateri sicer pojasnjujejo, da je to posledica administrativnih zamud, saj imajo cepilni centri po cepljenju dva dni časa, da podatke vnesejo v sistem. Ta razkorak je še bolj izrazit med prazniki in vikendi. Poleg tega smo v zadnjih dveh dneh prejeli dobrih 79.000 odmerkov AstraZenece in Moderne, a vsi še niso bili razdeljeni cepilnim centrom.