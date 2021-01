Cepilo bi se skoraj 60 odstotkov ljudi, kar je trikrat več kot oktobra lani

Britansko-švedska farmacevtska družba AstraZeneca je sporočila, da bo zaradi težav s proizvodnjo v Belgiji v prvi četrtini letošnjega leta Evropski uniji dobavila 60 odstotkov manj cepiva proti covidu-19, kot je bilo dogovorjeno. To bi pomenilo, da bi Slovenija do marca namesto dobrega pol milijona dobila približno 224.000 odmerkov. Zanimanje za cepljenje pa je ob tem v Sloveniji veliko boljše, kot je bilo še pred nekaj meseci. Verjetno ali zelo verjetno bi se v tem trenutku cepilo skoraj 60 odstotkov ljudi, kar je trikrat več kot oktobra. Delež ljudi, ki nasprotujejo cepljenju, pa se je znatno zmanjšal in trenutno znaša 25 odstotkov.

V raziskavi agencije Mediana so ljudi junija in oktobra lani ter znova letos spraševali, če bi se cepili proti covidu-19. Odstotek tistih, ki bi se cepili, je sicer lani med junijem in oktobrom padel, a se je nato letos zopet znatno zvišal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Trenutno bi se zagotovo cepilo trikrat več ljudi kot oktobra. Odstotek tistih, ki bi se verjetno oziroma zagotovo cepili, je tako zdaj skoraj 60-odstoten. Znatno se je torej zmanjšal delež ljudi, ki nasprotujejo cepljenju, teh je po zadnji raziskavi dobrih 25 odstotkov, skoraj vsak deseti pa še ni trdno odločen. Ob tem se skoraj 60 odstotkov ljudi strinja, da bi moralo biti cepljenje proti covidu-19 obvezno za zaposlene v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih upokojencev, le vsak deseti pa je odločno proti. Precej podobno je tudi mnenje glede cepljenja šolnikov in vzgojiteljev. Več kot polovica ljudi meni, da bi moralo biti cepljenje obvezno, tretjina je celo trdno prepričana v to, dobrih 13 odstotkov pa temu povsem nasprotuje. Po vseh državah pa se govori tudi o cepilnem potnem listu. Tega podpira skoraj 47 odstotkov anketiranih, nenaklonjenih pa mu je slabih 38 odstotkov. Dobrih 22 odstotkov tistih, ki nasprotujejo cepljenju, pa bi se cepilo, če bi bil to pogoj za potovanje. icon-expand