Povpraševanje po znova odprtih storitvah veliko, ponudniki zadovoljni

S soboto so v devetih regijah ponovno odprte knjižnice, galerije in muzeji. Obenem so spet odprti avtoservisi in servisi koles ter specializirane otroške trgovine. Preverili smo, kako so potekale priprave na ponovno odprtje, kakšno je povpraševanje po storitvah in na kaj naj bodo uporabniki pozorni.

'Vstop v knjižnico možen, a le do pulta'

Pretekle tedne je knjižnična izposoja temeljila na brezstičnem prevzemu vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki so ga uporabniki prevzeli na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic, v skladu z novim odlokom pa se izposoja in vračilo gradiva seli v knjižnične prostore. "Odslej je vstop v knjižnico resda možen, a le do pulta. Prosto sprehajanje po knjižnici še zmeraj ni dovoljeno, zato svetujemo predhodno naročilo in rezervacijo v sistemu Cobiss Opac. Vrnjene knjige se na knjižne police vračajo po preteku karantene," pojasnjuje vodja Knjižnice Prežihov Voranc v Ljubljani Barbara Marinčič. Če uporabniki knjig niso predhodno rezervirali, tamkajšnje knjižnično osebje svetuje izposojo izbranih knjig v paketu, ki ga imenujejo 'maček v žaklju'. "Gre za paket štirih knjig, ki jih izberemo knjižničarji na podlagi dobrega poznavanja gradiva," pove Marinčičeva in doda, "zamudnin v času epidemije ne bomo zaračunavali”.Medtem čitalnice do nadaljnjega še ostajajo zaprte.