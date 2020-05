Vrtci naj bi rešili prostorske težave: 'Noben otrok ne bo zavrnjen'

S ponedeljkom se odpirajo šole in vrtci, tamkajšnji zaposleni se že intenzivno pripravljajo na ta korak, a nedorečenosti je ogromno. Vrtci naj bi sicer težave z zagotavljanjem prostora rešili, pravijo v Skupnosti vrtcev Slovenije. Rešitve, ki jih za vrtce predlagata pristojno ministrstvo in zavod za šolstvo, pa so po oceni strokovnjakov neusklajene in ne v celoti domišljene.

FOTO: Aljoša Kravanja

Vlada je na včerajšnji seji sprejela načelno odločitev za postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ti se sicer že nekaj dni na ta korak intenzivno pripravljajo in usklajujejo posamezne nejasnosti in nedorečenosti. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sicer ocenila, da je trenutno predviden načrt postopnega odpiranja najbolj varna rešitev. A vodstva teh ustanov imajo v zvezi s ponedeljkovim odprtjem polno vprašanj, na katera pa ne dobijo odgovorov. Tudi mi smo se na obrnili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), saj iz več vrtcev, sploh v večjih mestih, poročajo, da presegajo priporočeno zmanjšano število otrok v skupini. Povpraševanje staršev, ki bi svoje otroke spet radi vključili v vrtec, je torej večje, kot so trenutne zakonsko predpisane zmogljivosti. A na naša vprašanja, kaj pripravljajo v zvezi s tem, kakšne so smernice za vrtce in starše ter ali lahko denimo posamezen vrtec na svojo roko sprejme tudi kakšnega otroka več v skupino, kot je to trenutno določeno, smo dobili le skopo informacijo, da bo več znanega jutri na redni vladni novinarski konferenci. Večina vrtcev bo imela tudi krajši poslovni čas, kar bo težava za starše, ki se vozijo daleč na delo. Kakšen je nasvet ministrstva za vrtce in starše v zvezi s tem? Tudi na to vprašanje odgovor danes čakamo zaman, so nam sporočili z MIZŠ. Prostorske zmogljivosti uspeli rešiti A kot je za STA kasneje pojasnila predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj, so prostorske zmogljivosti"nekako uspeli rešiti", tako da bodo lahko v vrtce prišli vsi tisti otroci, katerih starši so izkazali namero ali namen. Medtem ko je v nekaterih vrtcih še prostih nekaj mest, je namreč v večjih mestih, predvsem v Ljubljani, prijavljenih več otrok, kot je prostorskih možnosti glede na dana navodila in priporočila. "Zato so te možnosti poiskali tudi znotraj šol v okolici vrtcev," je povedala Bogatajeva in dodala, da bodo po njenih informacijah glede na priporočena navodila lahko nekako upoštevali kakšnega otroka več v skupini, kot je priporočeno. "S tem je bil sprejet nekakšen kompromis, da noben otrok, ki bo vrtec potreboval, ne bo zavrnjen," je razložila Bogatajeva. Da podlage za zavračanje vrnitve otrok ni, so zaSTAv zvezi s tem navedli na šolskem ministrstvu. Vrtci naj v tem primeru poiščejo morebitne druge prostorske zmogljivosti v samem vrtcu, kot so večnamenski prostor in športne igralnice, ali pa dodaten prostor poiščejo pri osnovni šoli, so dodali na ministrstvu. Glede možnih dodatnih obremenitev za zaposlene, za kar je šolski sindikat Sviz izpostavil potrebo po dogovoru o plačilu, pa je Bogatajeva danes menila, da bodo ravnatelji vrtcev znali delo tako organizirati, da ne bo prihajalo niti do presežka ur niti do preobremenjenosti strokovnih delavk. Kadra v vrtcih bo po njenih besedah večinoma dovolj, se pa v nekaterih okoljih pojavljajo težave. Največ težav je v zvezi s tem, ker v vrtcih še nimajo točnega podatka o tem, kateri delavci so rizični in imajo rizične dejavnike ter se ne bodo vrnili na delo. Medicina dela je namreč v teh dneh precej obremenjena. Pedagoški delavci pred odprtjem vrtcev opozarjajo na ne v celoti domišljene rešitve Rešitve, ki jih za vrtce predlagata pristojno ministrstvo in zavod za šolstvo, so po oceni strokovnjakov neusklajene in ne v celoti domišljene, predvsem pa ne vsebujejo strokovnih utemeljitev posameznih rešitev in priporočenih ukrepov. Med drugim pozivajo k spremembi normativov za število otrok v skupini glede na odraslega. V dopisu, ki so ga pripravili predstavniki oddelka za pedagogiko in andragogiko ljubljanske filozofske fakultete, oddelka za predšolsko vzgojo na mariborski pedagoški fakulteti, oddelka za predšolsko vzgojo na ljubljanski pedagoški fakulteti ter predstavniki Pedagoškega inštituta, se strokovnjaki sprašujejo, za katere otroke bodo vrata vrtcev v ponedeljek sploh odprta.

Pedagoški delavci med drugim niso zadovoljni niti s priporočilom, naj bo v vzgojnih skupinah prvega starostnega obdobja do osem otrok, v skupinah drugega starostnega obdobja pa do 10 otrok, pri čemer bo z otroki le ena odrasla oseba. FOTO: Predstavništvo mesta Dunaj v Ljubljani

"Za vse otroke, ki so zdravi, le za tiste otroke med zdravimi, katerih starši bodo imeli potrdilo delodajalca? Resorno ministrstvo na vprašanje ne daje nedvoumnega odgovora, starše pa naproša, da v začetni fazi v vrtce pripeljejo samo otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma,"so izpostavili. Prav tako iščejo odgovor na vprašanje, kako se bodo o ponovnem vključevanju otrok odločali v vrtcih, po kakšnih kriterijih bodo sprejemali otroke, če se bo izkazalo, da je interes staršev večji od razpoložljivih prostorskih oz. kadrovskih zmožnosti. "Ker je vrtec v Sloveniji še vedno ustanova predšolske vzgoje, ne pa le ustanova za varstvo predšolskih otrok, je kriterij, ki upošteva samo vidik varstva, vsaj pomanjkljiv: ne opravi razmisleka o otrocih s posebnimi potrebami, ne upošteva, da mnogo staršev otrok iz robnih družbenih skupin (še) ni zaposlenih, ti otroci pa kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu najbolj potrebujejo,"so opozorili. Pedagoški delavci med drugim niso zadovoljni niti s priporočilom, naj bo v vzgojnih skupinah prvega starostnega obdobja do osem otrok, v skupinah drugega starostnega obdobja pa do 10 otrok, pri čemer bo z otroki le ena odrasla oseba. Taka rešitev po opozorilih zveze zmanjšuje možnost širjenja okužbe, vprašanje pa je, kako in ali bo lahko ena sama vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice v tako veliki skupini poskrbela za kakovosten vzgojni proces in dobro počutje otrok. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo pozivajo, naj vnovič opravita razmislek o predšolski vzgoji v vrtcu kot dejavnosti vzgoje, izobraževanja in varstva otrok. Zavzemajo se za spremembo normativov za število otrok v skupini glede na odraslega, hkrati pozivajo, naj preučita in čim prej udejanjita alternativne rešitve predšolski vzgoji, ki ne poteka v stavbi vrtca. Ministrstvo in zavod naj po njihovem predlogu preučita tudi obremenitve vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in svetovalnih delavk vrtca ter poskrbita, da bo njihovo delo ustrezno nagrajeno. Zagotovita naj dodatne strokovne delavce in delavke, če je to potrebno za kakovostno izvedbo vzgojnega procesa v vrtcih, pozivajo. Poudarjajo, da bi morali obe instituciji v proces iskanja in oblikovanja posameznih rešitev vključiti ustrezne strokovnjake in strokovnjakinje, od zaposlenih v vrtcu, do tistih, ki se na fakultetah in v raziskovalnih ustanovah ukvarjajo s predšolsko vzgojo."Podpisnice in podpisniki menimo, da bi lahko le tako v Sloveniji zagotovili poglobljen razmislek in oblikovanje strokovnih, a realno izvedljivih rešitev v dobro predšolskih otrok,"so zapisali v dopisu, ki ga je posredovala Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. Sviz za zaposlene v šolah in vrtcih zahteva dodatek za delo v posebnih razmerah

O dodatkih, ki so povezani s tveganji in dodatnimi obremenitvami za zaposlene v vrtcih in šolah, se bodo pogovorili jutri, je napovedal sindikalist Štrukelj. FOTO: Aljoša Kravanja

Ministrstvo je sicer včeraj na skupnem sestanku s šolskim sindikatom Sviz usklajevalo še nekatera odprta vprašanja. Kot je po sestanku povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, so od ministrstva dobili zagotovilo, da bodo šole in vrtci v ponedeljek na sprejem otrok ustrezno pripravljeni. Po njegovih besedah je največ neznank v zvezi z možnostjo pomanjkanja kadra oz. preobremenitvijo tako učiteljev kot tudi vzgojiteljic v vrtcu, pa tudi z zagotavljanjem ustreznih prostorov glede na predvideno delitev skupin v vrtcih. Iz vrtcev je sindikat namreč dobil številna opozorila, da bo to zelo težko oz. celo nemogoče izvesti na način, da bi ob tem upoštevali zdravstvena priporočila. Spomnil je, da so na sestanku postavili tudi vprašanje dodatnega plačila učiteljem oz. dodatkov, ki so povezani s tveganji in dodatnimi obremenitvami, ki jih interventni zakon navaja: torej v kakšni meri bi lahko bili do tega upravičeni tudi zaposleni v šolah in vrtcih. Dogovorili so se, da se bodo o tem pogovorili v petek. Ob tem je zagotovil, da bodo učitelji in vzgojitelji storili vse, kar je v njihovi moči, da bo delo potekalo kakovostno. Opozoril je namreč, da je delež staršev, ki se je odločil za vrnitev otrok v vrtce, presenetljivo velik. Koliko otrok se sploh vrača v vrtce in šole?

Na to vprašanje težko odgovorim, saj je moje področje področje športa. To področje pokriva drug državni sekretar. —Marjan Dolinšek, državni sekretar na MIZŠ