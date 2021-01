Povrnitev nekritih fiksnih stroškov: čas za oddajo vloge se izteka

Finančna uprava vse upravičence, ki tega še niso storili, poziva, naj vložijo zahtevo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje od oktobra do decembra 2020. Čas imate le še do 15. januarja, torej do jutri.

Sedmi paket protikoronskih ukrepov (PKP 7) je prinesel ugodnejše pogoje tako za ugotavljanje upravičenosti do delnega povračila nekritih fiksnih stroškov kot za izračun zneska pomoči. Spremenili sta se namreč metodologija izračuna upada prihodkov in števila zaposlenih.

Zavezanci, ki po PKP 6 niso bili upravičeni do pomoči, in posledično niso oddali izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 4. kvartala 2020, so pa do pomoči upravičeni po PKP 7, na eDavkih do 15. 1. 2021 oddajo prvo izjavo.

Zavezanci, ki so oddali izjavo po PKP 6 za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 4. kvartala 2020, so pa po PKP 7 upravičeni do višje pomoči kot po PKP 6, na eDavkih do 15. 1. 2021 oddajo popravek prvotne izjave.

Zavezanci, ki so oddali izjavo po PKP 6 za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 4. kvartala 2020, PKP 7 pa ne izboljšuje njihovega položaja z vidika višine pomoči, ne popravljajo že oddane izjave niti ne oddajajo nove.

Več pojasnil najdete v priloženem dokumentu.