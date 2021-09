Kisik v covidnih bolnišnicah rešuje življenja, zaradi nevarnosti požara pa jih tudi ogroža

Ob požaru v covidni bolnišnici, po katerem so priče poročale o eksploziji kisikove jeklenke, so makedonski novinarji spomnili, da to še zdaleč ni bila edina tovrstna tragedija. Podobne nesreče so se zgodile tudi v Romuniji, Ukrajini, Egiptu, Turčiji, Indiji, Rusiji in Iraku. Od začetka pandemije je bilo po vsem svetu tako na bolnišničnih oddelkih, na katerih zdravijo bolnike s covidom-19, vsaj 20 požarov, v katerih je umrlo več kot 150 ljudi.

icon-expand Tetovo: Posledice požara v covidni bolnišnici. FOTO: AP V zaprtih prostorih ali tam, kjer ni pretoka zraka, uhajanje kisika iz ventilov, cevi ali dihalnih mask, s katerimi skušajo pomagati covidnim bolnikom, povzroči hitro povečanje koncentracije do nevarnih meja, kar predstavlja veliko tveganje za požar. Najpogostejši vzrok takih nesreč je sproščanje kisika pod pritiskom in posledična eksplozija, pa tudi stik čistega kisika z materiali za vsakodnevno uporabo, kot so olja, ki povzročajo požar, poroča makedonska televizija Sitel. Kot dodajajo, k hitremu širjenju požara prispevajo tudi drugi dejavniki, na primer vnetljivi gradbeni materiali, nizki stropi, pa tudi prenatrpanost bolnikov na kisikovi podpori v majhnih prostorih. PREBERI ŠE Najmlajša žrtev požara covidne bolnišnice v Tetovem je bila stara 29 let To so pokazali tudi prvi izsledki preiskave v bolnišnici Al Husejn v mestu Nasirija na jugu Iraka, kjer je zagorelo sredi julija, v požaru pa je ugasnilo več kot 80 življenj. PREBERI ŠE Zagorelo v covidni bolnišnici v Iraku, požar terjal najmanj 92 življenj V junijskem požaru v bolnišnici v ruskem mestu Rjazan so umrli trije ljudje, sedem je bilo ranjenih. Požar je izbruhnil na oddelku za intenzivno nego, kjer so se zdravili covidni bolniki. Eden izmed njih je bil priključen na medicinski ventilator, ki je "očitno začel goreti". Medicinski ventilator je bil iz Kitajske in ni bil prilagojen za uporabo v Rusiji ter ni bil zaščiten pred spremembami napetosti električnega toka in kratkim stikom, so takrat pojasnjevale lokalne oblasti. Maja je v požaru v indijski bolnišnici v zvezni državi Gujarat umrlo 16 covidnih bolnikov in dve medicinski sestri. Požar se je vnel zaradi kratkega stika na oddelku za intenzivno nego, to pa je bil že tretji v nizu tragičnih požarov v covidnih bolnišnicah v Indiji. Februarski požar na jugovzhodu Ukrajine je zahteval štiri smrtne žrtve. Zagorelo je v enoti za intenzivno nego, med smrtnimi žrtvami so bili trije covidni bolniki, ki so bili priključeni na ventilator, ter zdravstveni delavec. PREBERI ŠE V požaru v ukrajinski covidni bolnišnici štirje mrtvi Podobne nesreče so se zgodile tudi v Romuniji, Egiptu in Turčiji. V več incidentih je bila vzrok električna napaka, s pomočjo čistega kisika pa je sledila eksplozija in nato požar. Glede na to, da bolnišnični oddelki, kjer se uporablja velika količina čistega kisika, veljajo za posebej tvegane prostore, Evropska unija priporoča dosledno spoštovanje standardov za gradnjo bolnišnic, pa tudi ustrezno usposabljanje osebja za ravnanje s kisikom, je še spomnil Sitel.