Pozitivne hitre teste bomo po novem preverjali še s PCR-testi

Testiranje predvidoma za vse te skupine (zaposleni v vzgoji in izobraževanju, izvajalci storitev v trgovinah in drugih servisnih storitvah, za katere je testiranje obvezno) na različnih območjih izvajajo zdravstveni domovi in koncesionarji, torej izvajalci javne službe. Delodajalci v dejavnostih, kjer je testiranje obvezno, se morajo dogovoriti za testiranje svojih zaposlenih, podobno kot ravnatelji, je dejala in dodala: "Testiranje splošne populacije naj bo namenjeno samo tistim, ki si želijo preveriti svoje stanje."

Testiranje je enkrat tedensko še naprej potrebno za vse zaposlene v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. To pa ne pomeni, da bodo vse testirali na en dan, ampak bo testiranje ustrezno razporejeno čez ves teden, je pojasnila sekretarka. "S spremembo odlokov so bila določena sproščanja na področju trgovine in storitev, pri čemer še vedno velja, da je se morajo izvajalci obvezno testirati enkrat na teden," je opomnila.

O sproščanju ukrepov pa je dejala, da je bilo za to treba določiti nekaj pogojev: "Za vse dejavnosti velja, da je treba upoštevati vsa navodila, ki jih je pripravil NIJZ, v nekaterih dejavnostih pa so tudi opredelili, da je potrebno obvezno testiranje," je spomnila Magajnetova.

"Mislim, da smo vsi zadovoljni, da smo prišli v fazo epidemije, ko so možna določena sproščanja," je nadaljevala državna sekretarka in znova izpostavila, naj ljudje še naprej upoštevajo najosnovnejše ukrepe, kot so nošnja maske, vzdrževanje medsebojne razdalje ter higiena umivanja rok in kašlja. "Samo tako bomo onemogočili širjenje virusa," je poudarila.

Kot je na današnji vladni novinarski konferenci uvodoma povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne , se epidemiološka situacija glede koronavirusa v Sloveniji nekoliko umirja. "Obenem bi rada opozorila, da to umirjanje ne pomeni, da smo iz najhujšega," je izpostavila. Število okuženih in obolelih med prebivalci naj bi bilo po njenih besedah še vedno izjemno veliko, predvsem v primerjavi z drugimi državami. Prav tako je spomnila, da "večjo nevarnost in grožnjo predstavljajo nove različice virusa, o katerih pa še vedno vemo zelo malo" . Kasneje je na novinarsko vprašanje, ali smo v Sloveniji medtem odkrili primer južnoafriškega seva, sicer odgovorila, da s takšnim primerom ni seznanjena.

Test po novem ni potreben za osebe, ki so bile že cepljene z dvema odmerkoma cepiva, in tiste, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19. "Oseba lahko to dokaže s PCR-testom ali pa s hitrim antigenskim testom, ki je bil narejen ob prepoznavi bolezni ter je starejši od 21 dni in ni starejši od šestih mesecev," je razložila. Če je zdravnik pri obolelih diagnozo postavil brez testa samo na podlagi klinične slike in epidemiološke povezave (npr. bolezen v družini), pa lahko prebolelo okužbo dokazujejo s potrdilom zdravnika.

A to potrdilo ni brezplačno in ga zdravnik lahko zaračuna. "Potrdila ne krije osnovno zdravstveno zavarovanje, zdravnik zanj lahko zaračuna. Potrdilo o preboleli bolezni je sicer nujno le za tiste, ki niso bili testirani in tako niso dobili potrdila o testu," je pojasnila Magajnetova.

Na vprašanje, ali lahko nekakšno potrdilo dobijo tudi tisti, ki imajo protitelesa, pa je odgovorila, da "o tem še ni dokončne odločitve". Dobi pa vsaka oseba, ki se cepi, o tem tudi potrdilo. "Iz tega je razvidno, kdaj je bila cepljena in s katerim cepivom," je povedala sekretarka.

Strahu, da bo testov zmanjkalo, ni, je zagotovila sekretarka. Zdravstveni zavodi so do sedaj teste kupovali sami, Ministrstvo za zdravje pa bo v okviru javnega naročila, naročila toliko testov, kot je opredeljeno v pogodbi.

Magajnetova je povedala še, da bo povrnitev stroškov za zaposlene v trgovini in servisnih dejavnostih, v katerih je testiranje potrebno, potekalo na enak način kot za zaposlene v vzgoji in izobraževanju."Za posameznika je testiranje brezplačno, izvajalec pa testiranje zaračuna Ministrstvu za zdravje," je še zaključila.