Neuradno: pozitivnih 26 odstotkov testiranih

Od danes so znova zaprte trgovine, ki ne ponujajo najnujnejših potrebščin, v veljavi pa so tudi omejitve pri storitvenih dejavnostih. Javni potniški promet bo obratoval tudi med božično-novoletnimi prazniki.

Začenjajo se sicer prazniki, ki bodo tokrat nekoliko drugačni, kot je običajno. V skladu z odlokom bo prehajanje tako občinskih kot regijskih meja za vse dovoljeno od četrtka od 12. ure do petka do 20. ure. Če se epidemiološke razmere ne bodo poslabšale, pa podobno na silvestrovo in prvega januarja. Omejitev nočnega gibanja ostaja v veljavi.

Priporočila za varno praznovanje

Da bi preprečili morebitno okužbo med prazničnim druženjem, so na NIJZ pripravili nekaj najpomembnejših priporočil.

Priporočajo, naj se prebivalci za obisk starejših in ranljivih raje ne odločijo, če se zadnjih 10 dni niso uspeli osamiti ter so imeli več stikov. Tudi tistim, ki so bili na testu negativni ali pa so okužbo že preboleli, svetujejo, naj upoštevajo vse zaščitne ukrepe.

Tudi sicer naj obiski, če je mogoče, potekajo na prostem oziroma v dobro prezračenem prostoru, priporočajo dosledno uporabo mask, razen seveda ob uživanju hrane in pijače. Za starejše in ranljive ob obisku priporočajo zaščitno masko FFP2. Nosijo naj jo ves čas obiska, zato naj med obiskom ne uživajo hrane in pijače, so zapisali.

Za mizo naj bo hkrati le toliko ljudi, da bodo vsi lahko sedeli vsaj meter in pol narazen. Kot drugo možnost svetujejo, da naj najprej pojedo člani enega gospodinjstva, nato pa člani drugega.