Pozitivnih tudi 12 kranjskih dijakov, celotna skupina napotena v karanteno

"Kako naj Španija upočasni peti val novega koronavirusa?" se sprašujejo španski mediji, v praksi pa se vsak znajde po svoje, v želji, da bi lahko čim dlje živel brez omejitev. Nekateri klubi tako denimo testirajo obiskovalce neposredno pred vstopom, a okužb med mladimi, kot kaže, ne morejo preprečiti. In prav ti so med najmanj precepljenimi skupinami.

"Glede na to, kar se je zgodilo z maturanti, se mi zdi, da je to zelo zanimiv pokazatelj, da se veliko bolj splača potovati precepljenim in prebolelim kot pa tistim, ki se zanašajo samo na teste," opaža Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan. "Maturantje potujejo z avtobusi, in če imate na tem avtobusu enega okuženega, bo prav gotovo okužen ves avtobus," pa dodaja direktor NIJZ Milan Krek.

Različica delta bi lahko prevladovala že v drugi polovici julija

Med novomeškimi in kranjskimi dijaki je zato pričakovano vsak dan več pozitivnih, zato je pomembno, da pravočasno najdejo vse njihove stike.

"Seveda dajemo tudi kontakte v karanteno. Pri nas se najde povprečno štiri do pet kontaktov na eno osebo. V primeru dijakov gre za več kot 600 ljudi in poklicati je treba več kot tisoč oseb," pravi Krek.

"Ta teden imamo trikrat več pozitivnih testov, kot je bilo pričakovano, in če so vsi ti nepričakovani okuženi z različico delta, potem bo v teh dneh ta različica že začela prevladovati," meni Cizelj.