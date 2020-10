Po Ljubljani koncesionarje na pomoč pozivajo tudi v Mariboru

Epidemija koronavirusne bolezni je še enkrat več razkrila ozka grla v slovenskem zdravstvu, med njimi glavno, pomanjkanje kadra. Ob eksponentni rasti okuženih so morale bolnišnice zagotoviti tako dodatne prostore kot zdravstveno osebje za nego bolnikov s covidom-19, zaradi česar izvajalci zdravstvenih storitev postopoma zmanjšujejo število specialističnih pregledov, operativnih posegov in drugih storitev. V nekaterih bolnišnicah tako izvajajo le še nujne zdravstvene storitve.

Med slednjimi je UKC Maribor, ki je na nov režim dela prešel v ponedeljek. " S ponedeljkom prehajamo na režim dela, ko t. i. načrtovani posegi ne bodo več možni, ker bo centralna kirurška intenzivna enota zasedena z bolniki, ki imajo covid-19 in potrebujejo umetno predihavanje, " je v četrtek sporočil direktor UKC Maribor Vojko Flis . Kot je pojasnil za STA, so za zdaj za 26 povečali število postelj za bolnike, ki ne potrebujejo umetnega predihavanja, tako da imajo teh zdaj skupno 66. " V naslednjem obdobju lahko zvišamo še za 40, kar pomeni, da bomo imeli za bolnike, ki ne potrebujejo umetnega predihavanja, več kot sto postelj, " je pojasnil direktor.

Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za covid-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.

Medtem ko so v Mariboru ubrali prijazno pot, je v sporočilu, ki so ga že v petek koncesionarjem v svoji regiji namenili na UKC Ljubljana, zaznati tudi grožnjo. Poziv so začeli z besedami: "V UKC Ljubljana se zavedamo potrebe po dostopnosti zdravstvenih storitev pacientom na vseh ravneh, zaradi česar trenutno še ne preklicujemo že podanih soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti." In končali z: "V kolikor z vzajemnim sodelovanjem ne bomo mogli uspešno izvajati pričakovanega obsega zdravstvenih storitev, bomo primorani soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti preklicati."

Tako eni kot drugi so v pozivu sicer izpostavili, da so zaradi potreb po zagotovitvi ustreznih prostorskih in kadrovskih zmogljivosti za bolnike s covidom-19 že prilagodili svoje prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti in tja prerazporedili zaposlene iz drugih organizacijskih enot, zaradi česar trenutno ne morejo izvajati rednega delovnega programa, ki so ga dolžni opraviti po pogodbi z zdravstveno zavarovalnico.