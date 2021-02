Poziv potrošnikom: Ravnajte odgovorno, da bodo trgovine lahko še naprej odprte

Epidemiološka slika v državi se izboljšuje, ukrepi se sproščajo, večina trgovin je spet odprtih. Zaposleni se morajo sicer tedensko testirati, TZS in MZ pa organizirata brezplačna testiranja za zaposlene v trgovinski dejavnosti po več krajih v Sloveniji. Trgovinska zbornica in gospodarsko ministrstvo pa poleg izvajalcev k odgovornemu ravnanju ob obisku prodajaln pozivata tudi vse potrošnike. "Razumemo želje, da si po več kot šestmesečnem zaprtju želijo znova opraviti nakupe blaga, ki do pred kratkim ni bilo dostopno, a le odgovorno ravnanje lahko prepreči vnovično zaostrovanje ukrepov in zaprtje prodajaln," so jasni.

Vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omogoča, da je večina prodajaln znova odprtih. Ob tem pa mora biti ob vseh ostalih ukrepih trgovcev za preprečevanje širjenja covida-19 izpolnjen tudi dodatni pogoj tedenskega testiranja zaposlenih na okužbo z novim koronavirusom. Zaradi številnih vprašanj trgovcev v zvezi z organizacijo in izvajanjem testiranja Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS (MZ) izvaja brezplačna testiranja za zaposlene v trgovinski dejavnosti v več krajih po Sloveniji.

Na podlagi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je prodajanje blaga potrošnikom znova dovoljeno le pod pogojem, da so zaposleni enkrat tedensko testirani na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer prodajo potrošnikom lahko izvajajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

TZS se je za organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovini odločila z namenom, da trgovske subjekte razbremeni organizacije testiranj za svoje zaposlene. Tako zbornica trenutno organizira testiranja na naslednjih lokacijah: v Ljubljani, Celju, Kočevju, Postojni in v Kopru; preko mreže zdravstvenih domov pa potekajo testiranja tudi v drugih slovenskih krajih – in sicer v Mariboru, Novi Gorici, Krškem, na Ptuju , v Trbovljah in Kranju. 'Trgovina ni vir okužb' "Na testiranjih, ki jih organizira TZS, se je ponovno izkazalo, da trgovina ni vir okužb, saj so na lokacijah, kjer testiranja potekajo v organizaciji TZS, doslej zabeleženi le negativni rezultati testiranj," so ob tem v skupnem sporočilu za javnost TZS in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) navedli v zbornici. Kot pravijo, morajo trgovci vsakodnevno dosledno spoštovati in pozivati k temeljitemu izvajanju vseh zaščitnih ukrepov in upoštevanju in izvajanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja covida-19. Ti ukrepi so: - Zagotavljanje ustreznega števila potrošnikov glede na prodajno površino – ena stranka na 30 kvadratnih metrov (m2) prodajnega prostora v prodajalnah. Kriterij ena stranka na 30 m2 prostora velja tudi znotraj trgovskega centra, kar pomeni, da je potrebno ta kriterij spoštovati tako v posamezni prodajalni trgovskega centra kot tudi v trgovskem centru kot celoti. - Dostopnost razkužil pri vhodu, glede na velikost prostora še na več vidnih mestih v tem prostoru, in izhodu. - Redno prezračevanje in razkuževanje delovnih površin. - Zagotavljanje ločenih vhodov ter izhodov v trgovske centre in podobno. Trgovce k vsemu naštetemu TZS in MGRT sicer pozivata tudi v prihodnje.

"Skupaj pozivamo vse potrošnike, naj dosledno izvajajo vse zaščitne ukrepe in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja covida-19," pravijo na TZS in MGRT.

V TZS in na MGRT ob tem dodajajo, da razumejo želje in potrebe potrošnikov, da si po več kot šestmesečnem zaprtju določenih prodajaln želijo znova opraviti nakupe blaga, ki do pred kratkim, razen preko spleta, ni bilo dostopno.