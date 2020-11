Poziv UKC Maribor za pomoč naletel na izjemen odziv

Direktor UKC Matjaž Vogrinje povedal, da je na pomoč pripravljenih priskočiti več kot 300 prostovoljcev. Zaradi velikega odziva pa jih v tem trenutnku niti ne morejo vključiti v delovne procese. Številni so bili sicer že razporejeni na nova delovišča, ostale pa bodo vključevali glede na potrebe. O vseh podrobnostih bodo obveščeni naknadno.

"Zaradi tako velikega odziva, se naša bojazen, da bomo morali začasno prekiniti z izvajanjem onkoloških in drugih terciarnih zdravstvenih storitev, v tem trenutku ni uresničila in to kljub temu, da še zmeraj kritično primanjkuje medicinskih sester in specialistov internističnih strok. Poziv in prošnja zanje še zmeraj veljata," je poudaril Vogrin.

Ob tem se je v svojem imenu in v imenu pacientov, ki se zdravijo v UKC Maribor, zahvalil vsem, ki so se odzvali klicu na pomoč. "Zagotavljam, da bomo skupaj zagotovili zdravstveno oskrbo vsem, ki jo bodo potrebovali,” je še dejal.