Poziv za krajšo izolacijo in karanteno: 'Poslovni procesi so resno ogroženi'

Kot je dejal generalni direktor GZS Aleš Cantarutti, se podjetja poslužujejo različnih načinov, kako preprečevati širjenje okužb in se prilagoditi vse večjemu številu odsotnih zaradi okužb in karanten, kot so izmensko delo, razporejanje v delovne skupine, ki se med seboj ne srečujejo in delo od doma, kjer je to možno. "A ob še naprej rastočih številkah to ne zadostuje več in poslovni procesi so resno ogroženi," je, kot so danes sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), dejal Cantarutti.

Predsednik GZS je zato v imenu članov zbornice strokovnjake in vlado pozval, da preučijo možnost skrajšanja tako izolacije kot karantene na pet dni z negativnim testom.