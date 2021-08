Zdravnica: Nasprotniki cepljenja, pridite pomagat, ko ne bomo več zmogli

V splošni bolnišnici Celje so danes za covidne bolnike spet odprli prostore oddelka za infekcijske bolezni. Janja Blatnik, predstojnica oddelka za infekcijske bolezni SB Celje, pravi: "Trije bolniki so že na poti v postelje in vsi potrebujejo kisik."

Vzpostavljene so čiste poti, pripravljena zaščitna oprema. V bolnišnici so se v zadnjih mesecih prilagodili delu v epidemiji. "Celoten intenzivni oddelek smo prilagodili tako, da jo lahko sekvenčno odpiramo, to pomeni štiri, pet dodatnih prehodov. Imamo natančne načrte, kako postavljamo in podpiramo stene v bolnišnici," razlaga direktorica SB Celje, Margareta Guček Zakošek.

Kako bo potekala obravnava covidnih bolnikov?

Načrt sprejemanja covidnih bolnikov: najprej bodo širili oddelek v stavbi, nato bo covidni oddelek postal negovalni oddelek, zatem kirurški oddelki. Zgornja meja postelj, ki bi jih še lahko zagotovili: 166 navadnih in 22 intenzivnih. Skoraj toliko covidnih bolnikov so hkrati zdravili na vrhuncu epidemije. A vse to na račun bolnikov z drugimi boleznimi.

"Sestre z oddelkov akutnih kirurških, ki jih moramo zapreti, nato prestavljamo na covidne oddelke in potem še 100 dodatnih ljudi za urgenco, da lahko zagotovimo dvotirno obravnavo okuženih in neokuženih pacientov, in to vse iz obstoječega kadra," dodaja Gauček Zakoškova.

Do danes so iz celjskega urgentnega centra bolnike s covidom vozili v mariborski klinični center. Predstojnica infekcijskega oddelka opozarja: velika večina covidnih bolnikov je necepljenih, so mlajši, stanje pa se jim hitro poslabša.