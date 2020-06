Pozivi k odstopu zaradi neprimernega Krekovega ravnanja: 'Priča smo bili fiasku'

Opozicijski člani parlamentarnega odbora za zdravstvo iz poslanskih skupin SAB, SD, Levica in LMŠ so na ministra za zdravje Tomaža Gantarja naslovili odprto pismo, v katerem ministra pozivajo k odločnemu ukrepanju zaradi neprimernega in nedopustnega ravnanja direktorja NIJZ Milana Kreka na ponedeljkovi novinarski konferenci vlade. Izkazalo se je, da prvi mož vodilne institucije za varovanje javnega zdravja ne pozna lastnih navodil, smernice pa podaja nerazumno in konfuzno. Po njihovi oceni s tem ruši ugled in spodkopava strokovnost inštituta. V pismu, ki ga je v vednost prejel tudi Krek, poslanci prvega moža NIJZ pozivajo k odstopu.

Kot so zapisali v pismu, so bili na ponedeljkovi novinarski konferenci vlade priča fiasku in nedopustnemu ravnanju direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Milana Kreka, ki javnosti ni znal pojasniti, v katerih primerih in okoliščinah je nošenje zaščitnih mask obvezno in v katerih zgolj priporočeno: "Na drugi strani direktor NIJZ dr. Milan Krek ni znal odgovoriti na večkrat zastavljeno vprašanje o tem, ali je nošenje mask obvezno tudi v nakupovalnih središčih oziroma trgovinah – torej pri opravljanju enega od najpogostejših opravil. Kot je dejal dr. Krek, "nam to težko razlaga, ker ne ve točno natančno, kaj velja za trgovine, kaj velja za frizerke itn. Vsa priporočila so obvezna zato, ker so bila sprejeta s pravnim aktom vlade."

Dr. Krek je ljudi pozval, naj sledijo objavljenim priporočilom na spletni strani NIJZ, sam pa odgovorov oziroma lastnih navodil inštituta ni poznal. Takšen odgovor je popolnoma neprimeren in nesprejemljiv, saj si dr. Milan Krek kot direktor ključne institucije za varovanje javnega zdravja ne more in sme privoščiti, da konkretnih odgovorov na tako temeljno vprašanje ne pozna in se od njih oddaljuje. S tem povzroča zmedo, nerazumevanje in spodkopava zaupanje ljudi v ukrepe vlade, ki za hujše kršitve in nespoštovanje obveznega nošenja mask predvidevajo tudi kazni, so zapisali v pismu.

icon-expand Milan Krek FOTO: Miro Majcen