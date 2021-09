Poživitveni odmerek cepiva Johnson & Johnsona preprečuje hud potek bolezni

Kot poroča Bloomberg , prihajajo omenjeni rezultati v času, ko se številne razvite države zatekajo k poživitvenemu odmerku, da bi se odzvale na oslabljeno zaščito nekaterih cepiv in ​​porast bolj nalezljive različice delta, ki po vsem svetu sproža nove izbruhe. Ta poteza je sprožila vprašanja o ravni zaščite, ki jo ponujajo obstoječa cepiva, in pravični porazdelitvi cepiv, ki so zdaj na voljo.

Poživitveni odmerek je bil 94-odstotno učinkovit pri preprečevanju simptomatskih okužb s covidom v ameriškem delu preizkušanja III. faze in 75-odstotno učinkovit na splošno, če so ga uporabniki dobili 56 dni po začetnem odmerku, so sporočili iz družbe. Druga študija pa je pokazala, da je dodatna doza spodbudila 12-kratno povečanje proizvodnje protiteles proti covidu, če so jo uporabniki prejeli šest mesecev po prvem.

Raziskava je pokazala, da je časovno obdobje med začetnim cepivom in poživitvenim odmerkom precejšnje. Ko je bil drugi odmerek dan dva meseca po prvem cepljenju, je sprožil od štiri- do šestkratno povečanje ravni protiteles – manj kot 12-kratno povečanje, ki je bilo opaženo, ko so poživitveni odmerek dali šest mesecev po prvem odmerku.

"Naše cepivo z enim odmerkom ustvarja močan imunski odziv in dolgotrajen imunski spomin," je povedal Mathai Mammen , globalni vodja raziskav in razvoja enote za zdravila Janssen pri podjetju Johnson & Johnson. "Ko dajemo poživitveni odmerek cepiva Johnson & Johnsona proti covidu-19, se moč zaščite pred covidom-19 še poveča."

Odločitev o poživitvenem odmerku

Ameriška uprava za hrano in zdravila se bliža odločitvi, ali bo odobrila tretji odmerek cepiva Pfizer-BioNTech za ranljive ljudi, ki so že prejeli dva odmerka. Skupina svetovalcev FDA je 17. septembra zavrnila Pfizerjev predlog, da na splošno priporoči tretji odmerek, in namesto tega glasovala za to, da bi ga dali le ljudem z visokim tveganjem, vključno s tistimi, ki so stari 65 let in več. Agencija, ki ji ni treba upoštevati nasvetov odbora, naj bi se v nekaj dneh odločila.

Moderna, ki izdeluje tudi cepivo mRNA z dvema odmerkoma proti covidu, je pri FDA zaprosila za nujno avtorizacijo svojega poživitvenega odmerka. Agencija naj bi vlogo obravnavala v prihodnjih tednih.

Zaradi tega je manjše število prebivalcev ZDA, ki so prejeli cepivo Johnson & Johnsona, ki se je v kliničnih preskušanjih izkazalo za manj učinkovito kot cepiva mRNA, čakalo na odločitev, ali bodo tudi oni potrebovali poživitvene odmerke, in če da – kdaj. Ločeno v svoji izjavi je Johnson & Johnson dejal, da en sam odmerek cepiva zagotavlja močno zaščito. Študija v resničnem svetu je primerjala 390.000 ljudi v ZDA, ki so dobili cepivo Johnson & Johnsona, in 1,5 milijona necepljenih oseb. Imunizacija je zmanjšala število hospitalizacij za 81 odstotkov, okužbe pa za 79 odstotkov, so sporočili iz družbe. Da bi zaščita sčasoma popustila, tudi po tem, ko je v izbruhu v ZDA prevladovala različica delta, ni dokazov.

Johnson & Johnson je razpoložljive podatke posredoval ameriškim regulatorjem in jih namerava predložiti tudi regulatorjem drugje, pa tudi Svetovni zdravstveni organizaciji.