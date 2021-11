"S kako nevarno različico imamo opravka, je kljub pozornemu spremljanju, vsakodnevnim novim dognanjem in zaskrbljenosti svetovne javnosti še prehitro govoriti. Najverjetneje lahko pričakujemo, da bo različica, ki se bo sorazmerno dobro prenašala, torej bo imela kar dobro kužnost, podobno kot različica delta," pravi virologinja in mikrobiologinja, Tatjana Avšič Županc.

Bolj učinkovito, kot se razmnožuje, tudi lažje prodira v druge organe in povzroča večjo zdravstveno škodo. Že različici alfa in delta, torej angleška in indijska, sta z večjo kužnostjo povzročali težjo bolezen. Avšičeva še dodaja: "Vemo, da to pri omejenem številu ljudi, v glavnem pri necepljenih ali pa pri posameznikih, ki imajo druge osnovne bolezni."

Četudi bi lahko različica zaobšla imunost po prebolelosti ali cepljenju, po prvih ugotovitvah iz Južne Afrike cepljeni okužbo oziroma bolezen vseeno lažje prenašajo. "Zato dileme ni. Predlagam in podpiram, da gredo ljudje, ki so imeli že opravljeno osnovno cepljenje, se pravi, prvi in drugi odmerek, čim prej po tretji odmerek, ker z vsakim odmerkom se nam krepi naš imunski odziv proti virusu," pravi Avšič Županc.