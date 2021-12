Poživitveni odmerek vsaj 80-odstotno učinkovit proti hudemu poteku bolezni

Zaščita je sicer nekoliko manjša kot v primeru prejšnjih različic covida-19. Vseeno pa pomeni, da bi moral biti ob dobri precepljenosti pritisk na bolnišnice obvladljiv, menijo.

Modeliranje ekipe Imperial College London sicer temelji na omejenih informacijah o omikronu in raziskovalci pravijo, da obstaja visoka stopnja negotovosti, dokler se ne zbere več preverjenih informacij o tej novi različici, ki pa se hitro širi.

Strokovnjaki tako še vedno poskušajo ugotoviti, kako blag ali hud je omikron, poroča BBC. Kot poudarjajo, cepiva pomagajo naučiti telo, kako se boriti proti covidu. Toda cepiva, ki so v uporabi trenutno, niso bila zasnovana za boj proti močno mutirani različici omikron, kar pomeni, da niso popolnoma učinkovita. Da pa bi se ljudje vseeno izognili hujšemu poteku bolezni, strokovnjaki svetujejo poživitveni odmerek za povečanje ravni protiteles za boj proti virusu.

Protitelesa se lahko prilepijo na virus, da preprečijo njegov vstop v celice in razmnoževanje, še nadaljujejo strokovnjaki. Študije so pokazale 20- do 40-kratno zmanjšanje sposobnosti teh protiteles, da odstranijo virus pri ljudeh, ki so cepljeni z dvema odmerkoma.

Tudi s poživitvenim odmerkom je lahko zaščita pred hudo boleznijo pri omikronu zgolj okoli 80 do 85,9-odstotna – v primerjavi s približno 97-odstotno v primeru različice delta, še pravijo raziskovalci. Vendar pa obstajajo tudi drugi deli imunskega sistema, kot so celice T, ki se lahko borijo proti covidu. Njihovo modeliranje vpliva celic T ni moglo oceniti.

Raziskovalci tudi pravijo, da eno največjih vprašanj v zvezi z omikronom ostaja – kako huda je bolezen, ki jo povzroča omikron v primerjavi z boleznijo, ki jo povzročajo prejšnje različice.

Več odgovorov bi tako lahko bilo znanih šele čez kakšen mesec, ko bo na voljo več podatkov o hospitalizacijah, številu pacientov na intenzivni negi in številu smrti.