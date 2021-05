PR agencija influencerjem ponujala denar za diskreditacijo cepiva Pfizer

Leo Grasset, francoski youtuber z 1,1 milijona naročnikov, je bil eden od tistih, ki so sodelovali v kampanji diskreditacije cepiva proti covidu-19. Nekdo, ki naj bi delal za oglaševalsko agencijo Fazze, mu je ponudil donosen posel za objavo vsebine, ki bi kritizirala Pfizerjevo cepivo. Prosili so ga predvsem, da v 45- do 60-sekundnem videoposnetku promovira lažno trditev, da je stopnja smrtnosti cepiva Pfizer trikrat večja od cepiva AstraZenece, poroča The Independent.

To sledi podobnim neutemeljenim trditvam Rusije, ki pravi, da mRNA cepiva niso tako varna kot cepiva, ki vsebujejo virusni vektor, kot sta na primer AstraZeneca in ruski Sputnik V. Nemški podcaster in youtuber Mirko Drotschman, ki ima skupaj 1,5 milijona naročnikov, je medtem objavil podobno sporočilo o "informativni kampanji", ki ga je prejel prek e-pošte.