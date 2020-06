Pravi heroji zmage proti covidu-19: medicinsko osebje

"To je velika gesta, zelo lepo," je uvodoma dejala sinoči v oddaji 24UR ZVEČER . Je pa po njenih besedah treba povedati, da je se je od samega začetka epidemije zelo veliko ljudi oglasilo s klici, sporočili in jim izkazalo podporo in jih s tem motiviralo. "Tako so same geste ljudi že od prej zelo veliko pomenile," pravi in se hkrati zahvaljuje za včerajšnji spontani izkaz podpore.

Sandra Vrhovac Đorđevič je medicinska sestra, ki je ves čas delala na intenzivnem oddelku, kjer so bili najhujši bolniki, ljudje so bili priključeni na respiratorje. Prelet letal, policijski avtomobili pred bolnišnicami so tako zahvala zanjo in njene sodelavce v zdravstvu.

Ameriški in slovenski piloti so včeraj preleteli Slovenijo - v čast in zahvalo medicinskemu osebju, ki se je v nevzdržnih razmerah ob pomanjkanju zaščitne opreme borilo proti covidu-19. To so resnični heroji zmage proti koronavirusu.

Na začetku je sicer bil prisoten tudi strah. "Pa to oblačenje in slačenje - oblačenje seveda, da se zaščitimo, da se ne okužimo, slačenje pa tudi, da ne pride do prenosa. Ker če zaposleni zboli, to pomeni tudi manj ljudi za delo s pacienti," pripoveduje medicinska sestra Sandra Vrhovac Đorđević in dodaja, da so morali biti pazljivi tudi pri tem, da ne bi okužili sodelavcev.

Njen najdaljši delovni dan - zaposlena je na Infekcijski kliniki v Ljubljani - je trajal dobrih 15 ur. "To pomeni, da je delo potekalo v skupinah, oblečeni v skafandre smo bili tudi po štiri ure, nato smo se nekoliko odpočili, kaj pojedli in popili, nato pa nadaljevali z delom."V skafandru je bilo težko delati, pripoveduje, a so bili medsebojno zelo povezani: "kolektiv je bilo zelo vredu".

Kaj je bilo najtežje pri delu z bolniki, priključenimi na respiratorje? Vrhovac Đorđevićeva razlaga, da predvsem oblačenje in slačenje varovalne zaščitne opreme. "Delali smo s pacienti, pri katerih je bil aprisotnost aerosolov zelo visoka," pravi in dodaja, da to pomeni, da bi se lahko takorekoč takoj okužili.

Priznava pa, da jo je bilo okužbe strah. "Doma imam sorodnike, ki spadajo v rizične skupine. Če domov prineseš okužbo, lahko okužiš svoje bližnje," razlaga. Dodatne skrbi so jim vzbujali tudi posnetki iz Italije. "Ko vidiš, kaj se lahko zgodi ... Smo se kar pripravili - psihično in fizično. Delo, oprema, sam potek bolezni pri pacientu, kaj se lahko zgodi," našteva in nadaljuje: "Lahko si dobil stabilnega pacienta, ki se je lahko v nekaj minutah 'zrušil'. In ne veš kaj pričakovati - nov virus je nov potek."

In kako se je sploh spopadala s to odgovornostjo, pritiski javnosti, prvotnim pomanjkanjem zaščitne opreme - ko so tehtali med možnostjo okužbe in notranjim klicem, da je treba pomagati? "Največji strah je bila varovalna oprema. Če je dostonost, lahko prideš jutri v službo, pa morda ni dovolj mask ... Dodatna motivacija pa je bila podpora, občasno tudi smeh, pa pogovori." A soočenje s tem vseeno ni zbrisalo nasmeha z njenega obraza. "To je samo ena izkušnja več. Ena pozitivna izkušnja, ker sama infekcijska klinika je že marsikaj dala čez, tako da je bil tudi to en velik izziv, ki pa smo ga premagali."

Se pa tudi zdravstveni minister Tomaž Gantar strinja, da so to pravi heroji zmage nad novim koronavirusom. "Vsi zdravstveni delavci - izpostavljeni so bili izrednim obremenitvam, neznnai bolezni, nevarnosti in vse čestitke za vse, kar je bilo narejeno," je izpostavil, čestital pa tudi vsem ostalim, ki prispevali k temu, da je epidemija pod nadzorom.