Prazniki so pred vrati. Kam lahko potujemo brez dokazil?

Pred velikonočnimi in prvomajskimi prazniki so v nekaterih evropskih državah odpravili koronske omejitve za prehajanje meje. Brez dokazil je denimo mogoče potovati na Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slovaško in v Veliko Britanijo. Avstrija pa z izjemo dnevnih migrantov in mlajših od 12 let še vedno preverja pogoj PCT, Italija zahteva poleg covidnega potrdila še spletno registracijo. Na zunanjem ministrstvu opozarjajo, naj bodo turisti pozorni tudi na morebitne ukrepe, ki veljajo v državi, v katero potujejo.