Mediana: Za preventivne ukrepe Slovenci skrbimo bolj kot običajno

Prebivalci Slovenije še vedno bolj kot običajno skrbijo za preventivne ukrepe, ugotavlja Inštitut Mediana. Poleg tega so zabeležili tudi visoko zanimanje za informacije o koronavirusu.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako ljudje skrbijo za svoje zdravje in preventivo pred koronavirusom ter kako se te navade spreminjajo skozi čas. 60 odstotkov vprašanih si roke umiva bolj pogosto Na vprašanje, kako posamezniki v trenutnih razmerah skrbijo za svoje zdravje, je šest od desetih vprašanih povedalo, da si roke umivajo bolj kot običajno, skoraj polovica pa tudi, da več kot običajno razkužujejo površine. Ugotovili so tudi povišano zanimanje za informacije o zdravju in epidemiji – 41 odstotkov vprašanih pravi, da več kot običajno spremljajo spletne strani NIJZ in ministrstva za zdravje oziroma da več kot običajno spremljajo vsebine o zdravju v medijih.

Graf 1: Kako skrbite za svoje zdravje v trenutnih razmerah? FOTO: Mediana

Približno tretjina anketirancev poroča, da več kot običajno zračijo prostore. Manjši porast v primerjavi z "normalnim" stanjem beležimo za rekreacijo zunaj, zdravo prehrano, rekreacijo doma ter uživanje prehranskih dopolnil. "Slovenci se v drugem valu počutijo manj ogrožene kot v prvem" Če podatke o ukrepih pogledamo skozi čas, lahko ugotovimo, da so anketiranci o največjih spremembah oziroma porastu v njihovem lastnem preventivnem vedenju poročali ob pričetku epidemije v marcu in aprilu, nato pa je delež tistih, ki so se več kot običajno posluževali preventivnih ukrepov, do sredine maja skladno z upadanjem števila primerov okužb upadal.

Graf 2: Kako skrbite za svoje zdravje v trenutnih razmerah skozi čas? FOTO: Mediana