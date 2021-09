Žurej ostaja ravnatelj OŠ Prebold, kršenje zakonodaje pa obžaluje

Sveta zavoda OŠ Prebold, v katerem so predstavniki občine, učiteljev in staršev, je po poročanju Dela namreč sinoči izglasoval, da ravnatelj Peter Žurej ostaja na položaju. Večina članov sveta zavoda je odločila, da bo dovolj, če se ravnatelj opraviči. Razrešitev sta podprla le dva od 11 članov zavoda, ki sta nato po glasovanju odstopila. Eden od njiju je predsednik sveta zavoda Marjan Golavšek, dodaja časnik, ki povzema njegovo izjavo: "Pravna pomoč, ki jo je zagotovila občina, je spisala vse ravnateljeve kršitve, sam je priznal, da je kršil zakonodajo. Kaj naj dobimo še več? Pa so se člani sveta zavoda odločili drugače. Takemu svetu ne morem predsedovati. Niti biti član sveta zavoda. Če ne prepoznajo nezakonitih dejanj. Nima smisla."

Obljublja, da zakonodaje kot ravnatelj ne bo več kršil

Žurej se je nato v petek opoldne odzval tudi sam: "Peter Žurej izjavljam, da se bom v bodoče vzdržal vseh kršitev veljavne zakonodaje iz naslova opravljanja funkcije ravnatelja Osnovne šole Prebold. V bodoče bom, v primeru dvoma o pravni zakonitosti, ravnal na način, da se bom pravno posvetoval, preden bom ukrepal. Peter Žurej iz naslova kršitve javne zakonodaje svoje dejanje obžalujem," je zapisal.

Svet zavoda OŠ Prebold bo v primeru nadaljnjih kršitev ravnatelja nemudoma ukrepal skladno z 59. členom ZOFVI, ki narekuje postopek razrešitve, je še pojasnjeno v izjavi, ki je bila dogovorjena na sinočnji seji sveta zavoda.

Ob začetku šolskega leta si je vendarle premislil

Ravnatelj Osnovne šole Prebold je konec avgusta staršem in svetu zavoda šole sporočil, da izpolnjevanja pogoja PCT pri vstopu v šolo ne bo preverjal ne pri starših ne pri zaposlenih, ker za to nima zakonske podlage ali znanstvenih dokazov o zanesljivosti PCR-testov. Ravnatelja sta inšpektoratu prijavila eden od staršev in predstavnik sindikata vzgoje in izobraževanja na šoli. Zadevo je 25. avgusta že obravnaval šolski svet, a o tem člani takrat niso glasovali. Inšpektorat za šolstvo so pozvali le, da jim posreduje ugotovljene kršitve zakonodaje iz obeh pozivov za razrešitev, občino kot ustanovitelja šole pa so zaprosili, da jim zagotovi pravno pomoč v postopku.

Na vratih šole so sicer nato na prvi dan šole visela obvestila, da sta maska in pogoj PCT obvezna. Kot je dejal predsednik sveta zavoda Marjan Golavšek, je masko nosil tudi ravnatelj. Dan pozneje je svet zavoda o razrešitvi Žureja vendarle glasoval in torej izglasoval, da ostaja na položaju. So se pa odločili, da se mora za svoje izjave in poteze opravičiti.