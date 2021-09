Inšpektor na OŠ Prebold odkril dve novi nepravilnosti

"V primeru, da bi prišlo do nekega množičnega, sistemskega kršenja ukrepov, ki so določeni, bi seveda to bil nek skrajen ukrep, da bi inšpektorat z ugotovitvami seznanil ministrstvo in potem bi skupaj sprejeli sklep, da bi šolanje na posamezni šoli potekalo na daljavo," je dejal Simon Slokan, glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Kot je dejal, si vsi skupaj želijo, da tega ukrepa ne bi bilo treba uporabiti. "Želimo si, da bi vse naredili za to, da bodo vse šole in vrtci odprti ves čas," je dejal.